Monster Hunter Wilds: come funziona il sistema di potenziamento degli equipaggiamenti

In questa guida di Monster Hunter Wilds spieghiamo nel dettaglio tutto il sistema di equipaggiamenti, partendo dalle basi per i neofiti per arrivare alle novità per i veterani.

Con Monster Hunter Wilds Capcom ha effettuato un ulteriore passo verso il grande pubblico, introducendo una lunga serie di novità che mirano ad allargare ancora il già immenso pubblico di cacciatori. Wilds è senza ombra di dubbio il capitolo migliore da cui iniziare la propria avventura nel mondo di Monster Hunter, dal momento che strizza l'occhio alla tradizione dei giochi d'azione, ma non ha assolutamente intenzione di ridurre la profondità dell'esperienza, che si snoda attraverso un mare di tecnicismi senza dubbio alieno alla nostra contemporaneità. Detto questo, l'esperienza unica offerta da Monster Hunter richiede una serie di conoscenze che è molto facile dare per scontate, dunque abbiamo pensato di realizzare delle guide approfondite dedicate ad alcuni fra gli aspetti che potrebbero risultare alienanti. In questa pagina spiegheremo nel dettaglio come funziona il sistema di potenziamento e gli equipaggiamenti di Monster Hunter Wilds, cercando di fornire ai neofiti una panoramica completa dell'offerta e includendo ovviamente anche un'analisi di tutte le novità che potrebbero essere utili ai veterani, dagli alberi delle armi, passando per il funzionamento dei gioielli, per arrivate al contenuto dell'endgame.

Scegliere un'arma Come tendiamo a ripetere allo sfinimento, l'unica arma buona in Monster Hunter è quella con cui ci si trova a proprio agio, perché il gameplay cambia completamente a seconda dello strumento del mestiere che si sceglie di utilizzare. Se volete approfondire la scelta dell'arma vi rimandiamo alla guida alle armi di Monster Hunter Wilds, perché in questa sede ci preoccuperemo unicamente di spiegare come approcciare il sistema di potenziamento degli equipaggiamenti. Prendetevi il tempo necessario per scegliere un'arma, perché potenziarne tante non è una buona idea (almeno all'inizio) Il primo passo, tuttavia, sta proprio nella scelta della vostra arma principale, perché potenziare le armi in Monster Hunter è un'operazione che richiede parecchio tempo e parecchie cacce: l'unico modo per incrementare la potenza delle armi è raccogliere materiali nel mondo aperto o accumulare materiali ricavati dai mostri in modo tale da forgiare versioni più potenti, quindi cercare di portare avanti più armi in contemporanea non è affatto una buona idea. Almeno all'inizio, specialmente se è il vostro primo Monster Hunter, vi consigliamo di focalizzarvi su una o due armi al massimo, in modo tale da attraversare in maniera agevole il sistema di progressione.

Come si valuta un'arma: attacco, affinità, acutezza ed elementi La valutazione di un'arma in Monster Hunter Wilds dipende da quattro fattori: l'attacco, l'affinità, l'acutezza e l'elemento o lo status associato. Tutte queste informazioni sono immediatamente disponibili osservando l'arma presso il Fabbro, ovvero Gemma, in qualsiasi insediamento. In Monster Hunter, specialmente al lancio, non esiste un'arma in sé e per sé migliore delle altre, una singola arma "meta", ma ci sono diverse varianti che è possibile costruire e che eccellono nel loro campo specifico. Potete trovare tutte le informazioni delle armi nel riquadro in alto a destra Vediamo cosa significano le varie statistiche: Statistiche Spiegazione Attacco L'attacco indica il danno grezzo - o raw damage - che l'arma è in grado di infliggere a prescindere da qualsiasi altro genere di modificatore, come quello elementale. 100 punti di danno raw sono matematicamente più potenti di 100 punti di danno elementale, ma ci sono altre cose di cui tenere conto. Affinità L'affinità è una statistica espressa in percentuale che può essere positiva, negativa o a 0%. Quando è positiva indica la percentuale di effettuare un attacco più potente del normale, quando è negativa indica la percentuale di effettuare un attacco meno potente del normale. In pratica è semplicemente una metrica per la possibilità di critico che può andare anche in negativo. Acutezza L'Acutezza - che è indicata dalla barra colorata della lama che è possibile ripristinare utilizzando la cote - ha due funzioni: in primo luogo è un modificatore di danno che, in maniera simile all'affinità, determina la potenza dei colpi. Più l'arma è acuta, più i colpi sono potenti; meno l'arma è acuta o più si consuma combattendo, meno efficaci saranno i colpi. In secondo luogo, determina anche la capacità dell'arma di superare l'armatura del mostro. Status/Elemento Il danno elementale indica la quantità di danni elementali legati all'arma specifica. Ovviamente ogni mostro è dotato di debolezze e resistenze che permettono di trarne vantaggio al massimo, incrementando molto il potenziale di danno. Il valore dello Status (Paralisi, Sonno) indica invece l'accumulo sul mostro di quel relativo Status, che al raggiungimento di una certa soglia gli sarà inflitto. L'arma perfetta, generalmente, non esiste: le armi con elevato Attacco e "raw damage" tendono a mandare l'Affinità in negativo e ad avere una lama meno Acuta, viceversa le armi dotate di una grandissima Acutezza e di elevata Affinità potranno contare su meno potenza d'attacco. Lo stesso discorso vale per i danni elementali, che - senza mai arrivare allo "split-damage", quindi al pareggio fra danno fisico ed elementale - compenseranno la perdita di danno grezzo attraverso quello elementale. Come dicevamo prima non c'è una scelta giusta e una sbagliata, ma bisogna tenere in mente tanti fattori a partire dalla propria arma preferita: armi come i Martelli, per esempio, dipendono dal danno grezzo, mentre varianti più rapide sono ideali per sfruttare gli elementi e soprattutto gli status alterati. Dovrete semplicemente scegliere il vostro stile di gioco.

Come potenziare le armi Il punto di riferimento per quel che riguarda le armi di Monster Hunter Wilds è Gemma, il Fabbro che vi seguirà durante tutta l'avventura. Interagendo con lei sarà possibile accedere all'albero delle armi, che vi consentirà di vedere tutte le varianti che avete scoperto, di scoprire quali oggetti servono per costruirle o migliorarle, nonché di metterle a confronto. Quando un'arma non viene mostrata o i suoi ingredienti sono rappresentati da punti di domanda, significa che non avete ancora scoperto il mostro che "droppa" i pezzi necessari. Inoltre, proseguendo nell'avventura sbloccherete nuove armi da costruire che vanno dal Grado 1 fino al Grado 8, il massimo garantito dalla versione iniziale del gioco. L'albero delle armi svelerà costantemente nuove varianti fino al Grado 8 Forgiare o migliorare un'arma è la cosa più facile del mondo: è sufficiente avere il numero richiesto di ingredienti e gli zenny (i soldi) necessari per procedere alla forgiatura o al miglioramento. Gli ingredienti possono essere di tre tipi: I Materiali si possono ricavare tranquillamente esplorando il mondo aperto. Aprendo la mappa o semplicemente andando in giro vi imbatterete in depositi minerari e cumuli di ossa, dai quali potete ricavare le risorse necessarie per forgiare le armi base (ramo Osso, ramo Speranza, ramo Minerale). Ogni volta che vedete depositi non dimenticatevi di recuperare materiali, perché vi serviranno sempre. Inoltre, bisogna tenere a mente che cambiando regione cambiano i materiali (i depositi minerari delle Piane offrono materiali diversi dalla Foresta per esempio). Una volta raggiunto l'alto grado - ovvero l'endgame - appariranno nuovi materiali.

si possono ricavare tranquillamente esplorando il mondo aperto. Aprendo la mappa o semplicemente andando in giro vi imbatterete in depositi minerari e cumuli di ossa, dai quali potete ricavare le risorse necessarie per forgiare le armi base (ramo Osso, ramo Speranza, ramo Minerale). Ogni volta che vedete depositi non dimenticatevi di recuperare materiali, perché vi serviranno sempre. Inoltre, bisogna tenere a mente che cambiando regione cambiano i materiali (i depositi minerari delle Piane offrono materiali diversi dalla Foresta per esempio). Una volta raggiunto l'alto grado - ovvero l'endgame - appariranno nuovi materiali. Le Parti di Mostro Grande sono i materiali che si possono ricavare dal corpo del mostro quando viene sconfitto e che vengono garantiti come ricompensa da qualsiasi missione. Ciascun mostro è legato a una tabella molto specifica di drop potenziali: aprendo la guida dei mostri dal menù start potete consultare la pagina di ogni mostro per scoprire gli oggetti che si possono ricavare da lui. Ovviamente alcuni sono molto più rari di altri e tutti i mostri lasciao dei Certificati che servono per costruire le armi.

sono i materiali che si possono ricavare dal corpo del mostro quando viene sconfitto e che vengono garantiti come ricompensa da qualsiasi missione. Ciascun mostro è legato a una tabella molto specifica di drop potenziali: aprendo la guida dei mostri dal menù start potete consultare la pagina di ogni mostro per scoprire gli oggetti che si possono ricavare da lui. Ovviamente alcuni sono molto più rari di altri e tutti i mostri lasciao dei che servono per costruire le armi. Le Parti di Mostro Piccolo sono i pezzi che di solito generano più confusione perché si tende a non pensarci, ma anche i mostri piccoli (come le zanzare Vespoid o i Barnos volanti) lasciano dei pezzi unici, come per esempio la Zanna Aguzza, che viene utilizzata in molte ricette. Tramite la guida dei mostri piccoli accessibile dal menù start è possibile farsi un'idea dei drop di ogni specie.

Quali armi dovrei forgiare? Il sistema di potenziamenti di Monster Hunter Wilds è parecchio controintuitivo e spesso porta i nuovi giocatori ad arenarsi, portandoli a chiedersi quale sia l'arma giusta da potenziare. All'inizio del gioco la cosa migliore da fare è puntare sui rami più tranquilli e rilassati, ovvero Speranza, Minerale e Osso, dal momento che è sufficiente esplorare le aree e raccogliere materiali per reperire tutti gli ingredienti necessari per la creazione. Ma a quel punto? Quali sono le armi che bisognerebbe forgiare? In questa immagine vediamo l'esempio di un'arma con elevata affinità e acutezza, ma attacco base basso Come accennato ci sono tanti fattori da prendere in considerazione: sono poche le armi che possono contare esclusivamente sul danno grezzo (come il Martello, che però beneficia molto anche dagli status), dunque in linea generale si tratta solo di una questione legata unicamente alla vostra preferenza personale. Vi piace l'idea di avere build diverse e ottimizzate per cacciare diversi mostri? In quel caso potete optare per le armi elementali, creandovi per esempio un'arma fuoco, una ghiaccio, una tuono... e via dicendo, adattandovi alle resistenze del nemico e presentandovi sempre adeguatamente preparati. Questo tipo di approccio richiede però parecchia fatica, dunque molti giocatori tendono a individuare un'arma "universale" che rappresenti il miglior compromesso. In questo caso vediamo invece un martello con danno base altissimo ma scarsa affinità Dato che le armi si controbilanciano da sole (nel senso che una con danno molto alto avrà sempre bassa affinità) dovreste tenere d'occhio le statistiche menzionate in precedenza, ovvero Attacco, Affinità, Acutezza ed Elemento, cercando la soluzione che fa al caso vostro. Non tutti i rami delle armi hanno gli stessi effetti su ciascuna arma: per fare un esempio, la Lama Caricata del ramo Chatacabra è molto potente, invece la Spada Lunga non ha nemmeno il ramo di quel mostro specifico, dunque non esiste una soluzione unica a qualsiasi genere di problema. Lo scopo del sistema di potenziamento di Monster Hunter è arrivare lentamente fino alle armi di Grado 8, poi a quel punto ci si può concentrare sull'ottimizzazione tramite Gioielli e Abilità, ovvero i protagonisti della prossima sezione della guida.

Abilità delle armi e Gioielli Ciò che veramente fa la differenza in materia di build e può cambiare completamente l'efficacia e le statistiche di un'arma sono le Abilità Passive di Monster Hunter Wilds. Tutte le armi sono governate da un sistema di abilità passive che ne determinano incrementi nell'attacco, nel danno critico, nell'affinità, nel danno elementale, insomma in tutti quanti gli elementi parametrici, andando addirittura a influire sulle meccaniche stesse dell'arma (l'abilità artiglieria, per esempio, potenzia i danni delle mosse esplosive come le fiale della Lama Caricata o i colpi delle Balestre). Ogni arma è dotata di un'abilità innata, dopodiché è possibile andare a influire ulteriormente sulle abilità tramite il sistema dei Gioielli. Dal menù degli equipaggiamenti alla tenda è possibile accedere alla personalizzazione dei gioielli I Gioielli sono fra le principali ricompense endgame della serie Monster Hunter: abbattendo un mostro è possibile trovare Gioielli di Grado 1, 2 o 3 che si portano appresso delle specifiche abilità passive. Ogni arma è dotata di castoni nei quali - dalla schermata di gestione dell'equipaggiamento - si possono inserire gioielli per integrare nella build quelle abilità specifiche. Mettiamo caso di avere un'arma con 1000 di Attacco ma un'Affinità di -10%. Utilizzando i gioielli Occhio Critico - che incrementano l'Affinità - è dunque possibile ridurre e addirittura eliminare quel malus, controbilanciando il punto debole dell'arma. Le fasi di post-gioco di Wilds sono caratterizzate proprio dalla raccolta di gioielli nella speranza di trovare quelli più forti - dotati di doppie abilità passive - per ottimizzare enormemente qualsiasi build.

Guida alle armature Abbiamo aspettato a trattare le armature perché praticamente incorporano tutti gli elementi di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Certo, ogni armatura offre una statistica di difesa di base e presenta debolezze e resistenze elementali che è possibile analizzare semplicemente esaminandola, ma i motivi per cui si sceglie di forgiare un'armatura specifica sono solamente due: le abilità passive che garantisce al personaggio e la quantità (e le dimensioni) dei castoni per gioielli che mette a sua disposizione. Si può attivare l'anteprima delle armature per vedere tutti gli effetti che garantiscono Con l'avvento di Monster Hunter Wilds le abilità garantite dalle armi e dai gioielli per le armi sono diverse da quelle legate alle armature: mentre nel caso delle armi si tratta di abilità passive prevalentemente legate al danno, al critico o al danno elementale, nel caso delle armature si tratta di perk che coinvolgono a trecentosessanta gradi lo stile di gioco, spaziando tra varianti puramente difensive e altre molto più situazionali. Ce n'è davvero di ogni genere: Pasto Veloce riduce il tempo impiegato per bere pozioni, Ampia Area trasferisce l'effetto delle cure a tutti gli alleati circostanti, Schivata incrementa i frame di invincibilità di cui si dispone quando si effettua una schivata, Atleta riduce tantissimo il consumo della Stamina, e così via. Ovviamente ci sono abilità delle armature che influenzano il gameplay offensivo: Guardia per esempio incrementa le capacità delle armi che possono parare, diverse varianti influenzano l'acutezza dell'arma, altre conferiscono proiettili aggiuntivi, ma in linea generale si tratta di abilità che dovete scegliere sulla base del vostro specifico stile di gioco. Vi da fastidio rimanere storditi? Anti Stordimento fa per voi. Vi da fastidio restare bloccati dai ruggiti dei mostri? Provate Protezione Udito. I Malus di stato vi stanno rompendo le scatole? C'è Resistenza Malus. Di solito le build super ottimizzate cercano di incrementare il più possibile il potenziale di danno delle armi anche attraverso le abilità delle armature, ma la verità è che è molto meglio scegliere ciò che vi fa comodo. Accedendo ai sottomenù del fabbro fra le armature è possibile vedere cosa fanno tutte le abilità passive Tutto questo, ovviamente, senza tenere conto dei Gioielli: c'è una cosa che è ancora più preziosa delle abilità passive, ovvero gli slot da destinare ai gioielli stessi. Tutte le armature presenti in Wilds, nell'endgame, hanno due varianti: una Alpha che offre più abilità e una Beta che offre meno abilità, ma più slot per Gioielli. Non c'è bisogno di spiegare perché gli slot per gioielli hanno un valore enorme: quando ne avrete abbastanza, sarete proprio voi a scegliere quali abilità passive inserire nell'armatura, di fatto creando la build dei vostri sogni. Prima, però, dovrete sconfiggere parecchi mostri per trovare i gioielli più forti, ma fortunatamente questa meccanica entra in gioco dopo aver concluso tutti i contenuti presenti al lancio.

Come potenziare le armature Tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento - Gioielli, Castoni e Abilità Passive - riguarda prevalentemente il comparto endgame: ciò che conta davvero, affrontando la storia e l'alto grado di Monster Hunter Wilds, è mantenere costantemente aggiornate le armature, anche se doveste scegliere di affidarvi solamente a quelle iniziali. Tutte le armature sono dotate di diversi gradi di potenziamento che è possibile raggiungere spendendo risorse chiamate Sfere Armatura. Consegnandole a Gemma assieme a una manciata di Zenny sarà possibile incrementarne enormemente il potenziale difensivo base. Dal menù di miglioramento si possono consumare sfere armatura per potenziare molto le difese Le Sfere Amatura si ottengono semplicemente completando cacce a partire dal Capitolo 2 di Monster Hunter Wilds, subito dopo lo scontro con l'Uth Duna. Da quel momento in avanti non solo ogni caccia vi lascerà un certo numero di Sfere Armatura, ma potrete crearle in cambio di punti e di una manciata di oggetti di mostri presso la Forgeterna, ad Azuz, nella terza regione disponibile. Potenziare le armature è l'unica cosa fondamentale per raggiungere l'Alto Grado di Monster Hunter Wilds, perché se non soddisferete determinati requisiti di difesa gli attacchi dei mostri finiranno per abbattervi con un colpo solo.

Le migliori armi e armature per completare l'avventura principale Le risorse di creazione, in Monster Hunter, sono merce preziosa. Per questa ragione il nostro consiglio è quello di investire sul sicuro, ovvero i già citati rami delle armi Speranza, Osso e Minerale, che possono essere potenziati fino al Grado 8 semplicemente recuperando risorse ambientali e giusto qualche pezzo di mostro. Le armi di Grado 5 e di Grado 6 possono tranquillamente sostenervi fino alla conclusione dell'Alto Grado. Per questa ragione, a meno che non giochiate con varianti elementali, il nostro consiglio e di rimanere su questo binario almeno fino all'Alto Grado inoltrato. Il set Speranza è davvero molto forte per un'armatura iniziale, anche in alto grado Per quanto riguarda le armature vale lo stesso discorso: a meno che non abbiate bisogno di abilità specifiche oppure - per sola questione di stile - non vogliate realizzare il set di un mostro, l'Armatura Speranza può tranquillamente accompagnarvi fino alla fine del gioco e persino dell'Alto Grado, nella sua variante Alto Grado ovviamente. L'unica cosa da tenere a mente è che bisogna costantemente potenziarla con le Sfere Armatura, altrimenti sarà molto difficile passare indenni attraverso le cacce finali. Poi, una volta che avrete scoperto tutti i mostri, arriverà il momento di dedicarvi alla vostra build personale.