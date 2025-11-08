La data di uscita del remake di Silent Hill 2 per Xbox Series spunta sul Microsoft Store

Non solo, l'Xbox Store ha anche indicato la presunta data di uscita , perlomeno secondo quanto è stato scoperto dalla testata TrueAchievements.

La data di uscita di Silent Hill 2 su Xbox Series

Secondo quanto indicato, il remake di Silent Hill 2 sarà pubblicato su Xbox Series X | S il 21 novembre 2025. Arriverebbe quindi poco più di tredici mesi dopo la versione per PS5 e PC.

Tramite il Microsoft Store sarà in vendita anche la versione PC, ma stranamente non pare che ci siano indicazioni per il supporto a Xbox Play Anywhere. È possibile però che la pagina scoperta da TrueAchievements non sia ancora completa, visto che l'annuncio non è ufficiale.

Pare però già confermata la versione Deluxe Edition, con i classici artbook digitale, colonna sonora digitale e skin. Lo stesso giorno sarà pubblicato anche un bundle per comprare sia Silent Hill 2 che Silent Hill f in un sol colpo. Pare però che nel Microsoft Store non ci sia alcun tipo di riferimento per il DLC Born from a Wish, mai annunciato ma spesso chiacchierato.

Segnaliamo infine che Metal Gear e Silent Hill continuano a crescere: Konami svela le vendite più recenti.