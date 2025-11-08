La data di uscita del remake di Silent Hill 2 per Xbox Series spunta sul Microsoft Store

Il remake di Silent Hill 2 pare proprio in arrivo su Xbox Series X | S. Non c'è un annuncio ufficiale, ma sempre più conferme non ufficiali arrivano da più direzioni. Non solo l'ente di classificazione ESRB ha svelato il videogioco in versione Xbox, ma ora la stessa pagina del negozio digitale di Microsoft ne svela l'esistenza.
Non solo, l'Xbox Store ha anche indicato la presunta data di uscita, perlomeno secondo quanto è stato scoperto dalla testata TrueAchievements.
La data di uscita di Silent Hill 2 su Xbox Series
Secondo quanto indicato, il remake di Silent Hill 2 sarà pubblicato su Xbox Series X | S il 21 novembre 2025. Arriverebbe quindi poco più di tredici mesi dopo la versione per PS5 e PC.
Tramite il Microsoft Store sarà in vendita anche la versione PC, ma stranamente non pare che ci siano indicazioni per il supporto a Xbox Play Anywhere. È possibile però che la pagina scoperta da TrueAchievements non sia ancora completa, visto che l'annuncio non è ufficiale.
Pare però già confermata la versione Deluxe Edition, con i classici artbook digitale, colonna sonora digitale e skin. Lo stesso giorno sarà pubblicato anche un bundle per comprare sia Silent Hill 2 che Silent Hill f in un sol colpo. Pare però che nel Microsoft Store non ci sia alcun tipo di riferimento per il DLC Born from a Wish, mai annunciato ma spesso chiacchierato.
Segnaliamo infine che Metal Gear e Silent Hill continuano a crescere: Konami svela le vendite più recenti.