The Lord of the Rings: Return to Moria potrebbe ricevere un seguito, per l'ex produttrice

Precisiamo subito che non c'è un annuncio ufficiale , ma la ex produttrice esecutiva - da poco licenziata da Free Range Games - ha svelato che ha lavorato al seguito di The Lord of the Rings: Return to Moria.

Cosa sappiamo del seguito di The Lord of the Rings: Return to Moria

Tramite LinkedIn, la produttrice ha scritto: "In qualità di produttrice esecutiva e dirigente dello studio presso Free Range Games, dirigo iniziative creative e tecniche su larga scala che guidano lo sviluppo di titoli AAA in team globali. Il mio lavoro include la supervisione del ciclo di vita post-lancio del franchise The Lord of the Rings: Return to Moria (e sequel) e di una nuova IP non ancora annunciata con un budget di 100 milioni di dollari e un team di 130 persone."

Va detto che le informazioni potrebbero essere vecchie. La produttrice afferma anche che il team "ha perso il progetto" per il quale lei è stata assunta. Non sappiamo però se si tratta del sequel di The Lord of the Rings: Return to Moria oppure se sia la nuova IP con un budget da 100 milioni di dollari.

Non ci resta che attendere e vedere se nei prossimi mesi ci saranno annunci da parte di Free Range Games. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di The Lord of the Rings Return to Moria.