The Lord of the Rings Return to Moria: l'espansione "Durin's Folk" ha una data d'uscita, annunciata in trailer

Durin's Folk presenta contenuti endgame , dunque dedicati ai giocatori di più alto livello e che hanno concluso la parte principale di The Lord of the Rings: Return to Moria, presentando dunque delle sfide piuttosto impegnative.

Arriva con un nuovo trailer l'annuncio della data di uscita dell'espansione Durin's Folk di The Lord of the Rings: Return to Moria , che sarà disponibile il 18 novembre pubblicata da North Beach Games, e sviluppata da Free Range Games.

I nuovi contenuti

L'espansione ci vedrà "Continuare la lotta per ripristinare Moria con una storia finale ampliata, nuove ed entusiasmanti meccaniche di gioco e tanti segreti mai svelati", in base alla descrizione ufficiale.

All'interno troviamo nuove missioni che ci portano a scoprire di più sui Nani della Quarta Era, il Signore di Moria e altri elementi legati alla lore del Signore degli Anelli.

Nel teaser sentiamo parlare diversi personaggi, uno dei quali, in particolare si riferisce a "Khazad-dum" definendola "la casa del popolo di Durin".

Khazad-dum è un altro nome per Moria, a rimarcare il fatto che questa espansione sia incentrata sullo scavare più a fondo nella lore legata all'ambientazione principale del gioco. Durin è anche uno dei sette padri dei nani, il gruppo originale di nani che fondò la razza nanica.

Tra le altre cose, l'espansione introduce il Recruiting Post per reclutare nuovi NPC, la possibilità di costruire nuovi monumenti per aiutare le persone salvate, spedizioni multiplayer e nuove aree da esplorare.

Nonostante ottime premesse, The Lord of the Rings: Return to Moria non ha scaldato più di tanto i cuori della critica al lancio ma sembra aver fatto comunque breccia in una buona quantità di giocatori, cosa che aiuta a comprendere l'arrivo di questa nuova espansione quasi a sorpresa.