Adam Driver voleva fare un film di Star Wars su Kylo Ren: Lucasfilm ha detto sì, Disney ha bloccato tutto

Il più grande fan di Solo è certamente il suo interprete, Adam Driver , che ha cercato in tutti i modi di riportare il personaggio sul grande schermo con un nuovo film , ma alla fine è stato bloccato da Disney.

La più recente trilogia di Star Wars non ha esattamente appassionato tutti i fan storici del franchise di Lucas Film, ma certi personaggi hanno comunque trovato i propri sostenitori, come il cattivo ma non troppo Kylo Ren, AKA Ben Solo .

Il film di Kylo Ren secondo Adam Driver

Parlando con APNews, Driver ha svelato che ha sempre voluto realizzare un nuovo film di Star Wars: "Ho parlato dell'idea di fare un nuovo film sin dal 2021. Ho contattato anche Kathleen [Kennedy, presidente di Lucasfilm]. Ho sempre pensato che con un grande regista e una grande storia, ce l'avremmo fatta in un attimo. Adoravo il personaggio e ho amato interpretarlo".

Kylo Ren contro Rey

Driver ha quindi proposto la propria idea al regista Steven Soderbergh (Contagion, Black Bag): il film sarebbe stato posizionato dopo The Rise of Skywalker, ovvero dopo la morte del personaggio. Come ovviare al problema? In realtà Star Wars non si preoccupa troppo di far risorgere personaggi creduti morti, come Boba Fet e soprattutto Darth Maul, tagliato a metà ma in grado di sopravvivere per tutta la durata di The Clone Wars, spinto dal puro odio. Rimette in campo Kylo Ren, anche senza tirar fuori un clone (ricordiamo che esistono anche quelli), non sarebbe stato troppo difficile.

Purtroppo Disney non la vedeva allo stesso modo. Driver, Soderbergh e la sceneggiatrice Rebecca Blunt proposero a Luicasfilm l'idea, ottenendo l'approvazione di Kathleen Kennedy, la vice presidente Cary Beck e del CCO Dave Filoni, che contattarono anche Scott Z. Burns (Contagion e Ultimatum) per scrivere una sceneggiatura, che secondo Driver era incredibile.

Bob Iger, CEO di Disney, e Alan Bergman, presidente, non diedero per l'okay. Il film si sarebbe chiamato "The Hunt for Ben Solo". I fan dovranno accontentarsi di The Mandalorian & Grogu.