La spada laser di Darth Vader da Star Wars è stata venduta all'asta per una cifra esagerata

Gli oggetti di scena dei più grandi film di sempre valgono molti soldi e lo stesso è per la spada laser usata da Darth Vader nei film originali di George Lucas, che è stata messa all'asta e venduta per 3,6 milioni di dollari .

I dettagli sull'asta della spada laser di Star Wars

Si tratta, precisiamo, proprio della spada laser rossa usata da Darth Vader per i duelli nei fim L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, ovvero Episodio 5 ed Episodio 6. Venne usata principalmente dallo stuntman Bob Anderson, ma anche l'attore David Prowse - che ha interpretato Darth Vader sullo schermo - ha usato l'oggetto in alcune occasioni.

La spada laser di Darth Vader (James Manning/PA Images via Getty Images)

Non è stato inoltre l'unico oggetto di scena venduto all'asta presso Propstore. La cintura per la frusta di Indiana Jones è stata battuta per 485.100 dollari, mentre una coppia di oggetti di Star Treck: The Next Generation sono valsi 403.000 dollari. Anche un elmetto de Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'Anello e il cartello del Binario 9 e 3/4 hanno trovato dei compratori.

Il direttore operativo di Propstore, Brandon Alinger, ha dichiarato: "Il risultato odierno segna un momento storico non solo per Propstore, ma per l'intero mondo del collezionismo cinematografico. Vedere una spada laser di Star Wars, simbolo di una delle più grandi saghe cinematografiche, diventare l'oggetto più prezioso della serie mai venduto all'asta è davvero speciale. Ciò dimostra il potere culturale duraturo di Star Wars e la passione dei fan e dei collezionisti che considerano questi oggetti come pietre miliari della mitologia moderna".

