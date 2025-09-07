Le riprese della serie TV di God of War dovrebbero iniziare tra circa sei mesi, ma ancora niente Kratos

Lo showrunner, o responsabile del progetto, è Ronald D. Moore di Battlestar Galactica , che sarà affiancato da un team di sceneggiatori che include Matthew Graham (Electric Dreams), Stephanie Shannon (For All Mankind), Narendra K. Shankar (The Expanse), Joe Menosky (For All Mankind), Marc D. Bernardin (The Continental) e Tania Lotia (The Witcher).

Le riprese della serie TV di God of War inizieranno a Vancouver a marzo 2026 , ossia tra circa sei mesi. Questo è quanto afferma un report della testata Nexus Point News, basato su fonti interne considerate attendibili. Perccato che non si conosca ancora il nome dell'attore che interpreterà Kratos .

Pochi dettagli

Parlando con IGN all'inizio dell'anno, Moore ha dichiarato che la lavorazione della "serie sta procedendo bene" e di essere rimasto "colpito dall'ampiezza e dalla profondità della mitologia coinvolta in questo videogioco".

La serie TV di God of War sarà basata sull'episodio del 2018

Ha anche confermato che la serie sarà basata sulla versione del 2018 di God of War, quindi si concentrerà sulla mitologia norrena e sul viaggio di Kratos con Atreus, suo figlio. Chissà se i capitoli greci saranno trattati in futuro, in caso di successo.

Rimane aperta l'incognita Kratos, come già accennato. Sembra che il casting sia a buon punto, quindi è probabile che sia già stato scelto, visti anche i tempi risicati per l'inizio delle riprese, ma ancora non è stato fatto il nome dell'attore che lo interpreterà. Si tratta di un ruolo non proprio adatto a tutti, vista la mole del personaggio. Chi ci vedreste bene?