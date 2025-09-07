Hollow Knight: Silksong è entrato nella top 20 dei giochi più giocati di sempre su Steam , grazie al suo altissimo picco massimo di giocatori contemporanei. Per la precisione, con 587.150 giocatori contemporanei, è il 17° gioco più giocato di sempre su Steam, stando ai dati rilevati da Steamdb. È molto lontano dalla vetta, occupata da PUBG: Battlegrounds con un picco di 3.257.248 giocatori, ma è comunque un tipo di gioco molto differente.

Picco

Hollow Knight: Silksong ha superato Valheim (502.387 giocatori), l'open beta di Battlefield 6 (521.079 giocatori) e Path of Exile 2 (578.569 giocatori), posizionandosi subito sotto Apex Legends con i suoi 624.473 giocatori.

La top 20 globale dei più giocati su Steam attuale

Ha inoltre fatto uscire dalla top 20 l'hub "Call of Duty", fermo a 491.670 giocatori.

Tra i giochi usciti nel 2025, Hollow Knight: Silksong si classifica al secondo posto in termini di picco di utenti contemporanei su Steam, superato solo da Monster Hunter Wilds, che ha avuto un picco di oltre 1,38 milioni di utenti contemporanei.

Per confronto: il picco di utenti contemporanei per il primo Hollow Knight su Steam è significativamente più basso. Ha raggiunto 72.916 utenti, oltretutto solo grazie al traino dell'uscita del seguito, visto che fino a qualche settimana fa aveva un picco massimo di 20.324 giocatori.

Hollow Knight: Silksong è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. È anche incluso nell'abbonamento Game Pass.