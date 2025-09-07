Il director di Clair Obscur: Expedition 33 ha giocato tanti titoli di Mega Drive e PlayStation, pochi di Nintendo

Guillaume Broche, il director di Clair Obscur: Expedition 33 , non ha mai nascosto che il suo gioco è stato pesantemente influenzato dai titoli che ha più amato da giocatore, in particolare i giochi di ruolo giapponesi . Ma da dove ha iniziato? Dal Mega Drive . Più precisamente, da Altered Beast , come spiegato in un un'intervista con la testata giapponese Denfaminicogamer. In generale, ha giocato a tanti titoli per la console a 16-bit di SEGA, passando poi a PlayStation, ma schivando quasi completamente le console di Nintendo.

Come accennato, post Mega Drive, Broche ha iniziato a giocare a più titoli per PlayStation, citando le serie di Final Fantasy e Atelier come influenze principali. Ha anche giocato a diversi giochi d'azione, come la serie Devil May Cry e lo Shinobi del 2002 per PlayStation 2.

Ha anche ammesso che, nonostante sia stato un videogiocatore vorace, non ha avuto mo opportunità di mettere le mani sulle console e i giochi di Nintendo.

Nonostante sia nato e cresciuto nella parte ovest di Parigi, dove i videogiochi erano considerati una "forma di intrattenimento per nerd", Broche si dice contento di aver vissuto in una famiglia che possedeva diverse console. Comunque sia, ora è felice di come i videogiochi abbiano ottenuto un'immagine pubblica più positiva, grazie anche a YouTuber, VTuber e a Internet in generale, che li hanno fatti diffondere tra più persone, anche in Francia.