Certo, il cuore della serie animata voluta da The Pokémon Company e Netflix non è cambiato, e possiamo anche capire chi aveva trovato i primi episodi banali o noiosi: abituati come siamo a lotte, avventure e capipalestra, la prospettiva rilassata e introspettiva de La concierge Pokémon potrebbe sembrare più adatta a una trasposizione animata di Animal Crossing (e com'è che Nintendo non ci ha ancora pensato), ma il punto è proprio questo e nella nuova "stagione" dwarf studios ha alzato l'asticella, sconfinando in uno spazio da autentico film Pixar che si rivolge a grandi e piccini.

Due anni possono sembrare tanti per solo quattro episodi da 15-20 minuti ciascuno, ma lo stop motion è una tecnica difficilissima che richiede tempo, dedizione e meticolosità: in questo senso, dwarf studios è anche migliorato, dato che i nuovi episodi de La concierge Pokémon sono sensibilmente più sofisticati rispetto ai primi quattro del 2023 , sia nel dettaglio che nella regia, contraddistinta da inquadrature un po' più audaci.

Quattro episodi tra lacrime e relax

La protagonista resta sempre Haru, che aveva lasciato il fidanzato ed era scappata dalla città e da un lavoro soffocante per ritrovare sé stessa nel resort della signora Watanabe, un luogo in cui pokémon e allenatori si rilassano e vivono a stretto contatto con la natura, coccolati da un personale attento e premuroso. Anche se il mestiere di concierge si è rivelato più impegnativo del previsto, ritroviamo Haru più matura e sicura di sé, al punto da sobbarcarsi da sola l'intero resort nel primo episodio ("Un pokémon in aiuto") nonostante l'arrivo di uno Shinx e di un Luxray dispettosi.

Grazie alla sua forza di volontà e all'aiuto dei pokémon - ben integrati nella storia, sia nelle mosse che nei caratteri specifici - Haru dimostra di essere cresciuta sia umanamente che professionalmente. Questo sembrerebbe essere il tema centrale della nuova tranche di episodi: la crescita, l'affermazione di sé e la responsabilità. Sebbene almeno tre episodi su quattro siano fortemente incentrati sulla deliziosa protagonista, dobbiamo dire che è stato il secondo ("È davvero la scelta migliore?") a folgorarci davvero e, sul finale, a commuoverci non poco.

Il dilemma di Dan, il vecchio zio di Tyler, alle prese con la sua adorata Sealeo, dimostra una maturità nella scrittura sopra le righe e siamo sicuri che chiunque abbia dovuto faticare per tenere a casa un animale da compagnia, o addirittura avervi dovuto rinunciare, anche drammaticamente, per cause di forza maggiore, si ritroverà in un episodio che affronta l'argomento con delicatezza e commozione. Nonostante un immancabile lieto fine, l'episodio sembra esprimere un vissuto degli autori che non lascia indifferenti.

Dan e la sua Sealeo sono i nuovi, irresistibili ospiti del resort

Il terzo episodio ("Sono un esempio ora?") mostra i muscoli di dwarf studios, specialmente nella realizzazione delle superfici liquide e delle scene d'azione, ed è forse quello con più fanservice, con alcuni riarrangiamenti delle musiche iconiche di Pokémon che accompagnano i momenti clou. I riflettori tornano su Haru, anche se l'episodio si divide tra la protagonista, chiamata a fare da tutor nonostante la sua giovane età e inesperienza, e lo stesso Dan: in un sol colpo, gli scrittori de La concierge Pokémon ci aiutano a conoscere meglio il nuovo membro dello staff e iniziano un breve arco narrativo che si chiuderà nell'episodio finale, consolidando i rapporti tra i personaggi e la maturazione professionale dell'insicura Haru.

L'ultimo episodio ("Questa è casa mia") della nuova stagione - che poi stagione 2 propriamente non è, in effetti - introduce una sfumatura sentimentale nella storia, ma lo fa ancora una volta con maturità, e senza essere banale. Al resort arriva infatti Kent, nientepopodimeno che l'ex di Haru, quello che lei ha lasciato per cambiare vita e diventare concierge: insieme al suo Arcanine, Kent potrebbe sembrare l'elemento destabilizzante che metterà Haru in confusione riguardo al suo presente e al suo futuro, ma La concierge Pokémon ci prende ancora una volta in contropiede, preferendo una soluzione inaspettata che sviluppa alla perfezione il personaggio della protagonista e i temi affrontati nel corso di tutti e otto gli episodi.

Kent è l'ex di Haru e nell'ultimo episodio arriva al resort col suo Arcanine

I nuovi episodi de La concierge Pokémon scivolano via in poco più di un'oretta e ci è dispiaciuto separarci di nuovo dai meravigliosi scenari della serie, che rappresenta uno degli adattamenti più originali, rilassanti e intelligenti del franchise Nintendo. La cura che dwarf studios ha riposto nella realizzazione di questi minuti è impressionante; le animazioni sono anche più fluide che nella tranche del 2023, con un'attenzione al dettaglio particolare per i pokémon, specialmente quelli irsuti che acquistano un caratteristico e irresistibile aspetto lanoso: una potenziale miniera d'oro inespressa di statuine e gadget. Non sappiamo se sia un addio o un arrivederci ma speriamo decisamente di tornare al resort della signora Watanabe il più presto possibile.