L'ultimo episodio di Stranger Things 5 si presenta con un trailer

Netflix ha pubblicato un trailer dell'ultimo episodio di Stranger Things 5, che come sappiamo sarà disponibile in streaming a partire dal 1 gennaio e avrà la durata di un film: ben due ore e otto minuti.

Intitolato "Il mondo reale", l'episodio finale andrà a chiudere tutte le trame della celebre serie televisiva, segnando la conclusione di un percorso durato quasi dieci anni: la prima stagione di Stranger Things ha fatto il proprio debutto il 15 luglio 2016.

Il video fa inevitabilmente leva sulle emozioni, ponendo le basi per quello che sarà il confronto decisivo fra i personaggi dello show creato dai Duffer Brothers e il malvagio e potente Vecna, che ha dei piani molto precisi per trasformare il mondo.

Ad ogni modo, gli autori della serie hanno assicurato che il finale di Stranger Things non sarà come le Nozze Rosse de Il Trono di Spade, cercando in questo modo di tranquillizzare gli appassionati più apprensivi.