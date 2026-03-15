War Machine e Metal Gear Solid: cosa c'è in comune?

Complici infatti diverse scelte narrative e di design, il pubblico ha immediatamente associato la pellicola alla saga di Metal Gear Solid , ma non è stata un'allucinazione collettiva né un semplice desiderio dei fan rimasti orfani della serie. Vediamo allora insieme cosa il film disponibile su Netflix dal 6 marzo ha attinto dalla creatura di Kojima più o meno sfacciatamente, quali sono gli elementi che li accomunano e come mai ci siamo fatti gabbare così facilmente.

Nel panorama mediatico contemporaneo, accade raramente che un semplice trailer cinematografico scateni un terremoto di nostalgia e speculazione così specifico come è successo con l'annuncio di War Machine. Per uno spettatore casuale, quello diretto da Patrick Hughes era solo l'ennesimo action-thriller fantascientifico caciarone ed esagerato; per la comunità globale dei videogiocatori, tuttavia, quei pochi secondi di girato hanno risvegliato emozioni dure da far sbiadire.

Nonostante la pellicola di Netflix non abbia legami ufficiali con il marchio Metal Gear, al momento dell'annuncio, la sua esistenza sembrava quindi colmare un vuoto che i fan di Snake avvertono da tempo immemorabile, con la sbornia iniziale che è nata da una serie di trigger visivi: un esperto soldato solitario e ferito nell'animo e quel senso di oppressione che deriva dall' essere braccati da qualcosa di infinitamente più potente .

Quando le prime immagini di War Machine hanno iniziato a circolare, il web è letteralmente esploso, e il motivo di tanto clamore risiede in una convergenza estetica con Metal Gear Solid che rasenta il plagio spirituale. A fungere da minaccia per il Ranger numero 81 interpretato dal massiccio Alan Ritchson non c'è infatti un anonimo drone o una qualsiasi altra diavoleria bellica che riempie quotidianamente i telegiornali, ma una creatura meccanica bipede che sembra uscita direttamente dai bozzetti a china di Yoji Shinkawa , lo storico art director della saga Konami.

In questo senso, il mostro d'acciaio di Netflix diventa quindi più di un semplice nemico: è un'estensione del concetto di predatore apice , proprio come lo erano il REX, appunto, il RAY o il Sahelanthropus nelle varie iterazioni della saga di Kojima.

La stessa filosofia che ha dato i natali al Metal Gear REX nel 1998, insomma. Entrambe le macchine condividono infatti una postura bipede che non serve tanto a renderle "umane", quanto più capaci di attraversare qualsiasi terreno, e che le trasforma in piattaforme di lancio semoventi. A richiamare l'estetica di Shinkawa intervengono però anche il radar - che nel film di Hughes scansiona le forme di vita nell'ambiente - le batterie di fuoco poste in punti strategici che sputano esplosivi a volontà e soprattutto quel "flusso di energia" che rimanda senza troppa timidezza all'arma a corto raggio del Metal Gear REX.

Il fulcro dell'inganno innescato dal trailer è, senza ombra di dubbio, il design della macchina da guerra che dà la caccia al nostro protagonista e ai suoi commilitoni: un ammasso di pistoni idraulici, piastre corazzate e sensori ottici che si muovono con una pesantezza calcolata e terrificante.

L'uomo contro il Leviatano

Oltre all'aspetto puramente visivo, è il nodo narrativo di fondo a creare il ponte più solido tra le due opere. In Metal Gear Solid, il giocatore veste i panni di un uomo solo, spesso armato di poco più di una pistola e del suo ingegno, inviato a distruggere un'arma definitiva che teoricamente non può essere sconfitta con mezzi convenzionali. Ecco, questo squilibrio di potere è alla base del genere "stealth-action" ed è il motore trainante della trama di War Machine.

In War Machine, 81 è alla guida di un gruppo di Ranger ma lo scontro chiave con la macchina aliena è una faccenda solitaria

Qui il protagonista tenta di abbattere il gigante d'acciaio utilizzando il pensiero laterale e gli strumenti di fortuna che ha a disposizione, e questo evoca immediatamente le boss fight iconiche della saga targata Konami, dove la vittoria arriva sì grazie alla forza bruta ma anche attraverso l'osservazione dei pattern d'attacco, l'uso dell'ambiente e l'individuazione di quel singolo, minuscolo punto debole in una corazza apparentemente impenetrabile. E cosa dire delle finestre di attacco tanto care all'universo videoludico? Momenti decisivi da sfruttare per infliggere danni al nemico che in War Machine sono la chiave di volta per la sconfitta del mech alieno, e che strizzano l'occhio alle meccaniche che tutti conosciamo.

La macchina aliena di War Machine è una creatura senza punti deboli... all'apparenza

Ad ogni modo, sebbene 81 sia un Ranger che si trova a badare a un gruppo di novellini, se paragonati alla sua esperienza, è il suo atteggiamento e le sue ferite a trovare una vaga connessione con Solid Snake e Big Boss. Quello a cui Ritchson presta le fattezze è infatti un protagonista che incarna l'archetipo del soldato stanco, un veterano ferito che si ritrova coinvolto in una situazione che rischia di travolgerlo per via delle sue dimensioni mastodontiche.

E nonostante manchi la classica bandana o la benda sull'occhio, il suo linguaggio del corpo e il suo approccio pragmatico al pericolo richiamano inevitabilmente la figura di Snake; un guerriero riluttante che diventa l'ultima linea di difesa contro una catastrofe tecnologica. Un tema che i fan di Metal Gear portano nel cuore da oltre trent'anni.