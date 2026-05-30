Terraria, il gioco che non vuole finire: perché anche i "piccoli" update diventano giganti

Lo scorso gennaio, Terraria ha ricevuto la patch 1.4.5 , un aggiornamento mastodontico frutto di tre anni di lavoro che, nelle intenzioni originali, avrebbe dovuto rappresentare il capitolo conclusivo per il celebre survival sandbox. Tuttavia, il team di Re-Logic ha confermato ancora una volta una certa "difficoltà" nel mettere la parola fine al progetto , impegnandosi non solo a realizzare un altro aggiornamento importante in futuro, ma finendo per allargare anche quelli che inizialmente dovevano essere molto piccoli.

Nuova patch, nuovi problemi

Al momento, lo studio è al lavoro sulla patch 1.4.5.7. Sebbene fosse stata concepita inizialmente come un aggiornamento dedicato esclusivamente al bilanciamento, i piani sono cambiati rapidamente. Come spiegato dagli stessi sviluppatori, la natura stessa del gioco richiede spesso degli interventi più profondi di quanto preventivato: "A volte, affrontare il bilanciamento significa ripensare alcuni aspetti fondamentali del funzionamento delle cose, o espandere ciò che è già presente in modi nuovi", ha dichiarato lo studio.

Di conseguenza, quella che doveva essere una semplice modifica di qualche numero sta diventando un pacchetto di contenuti più corposo. Tra le novità già anticipate figurano una torretta portatile capace di colpire i nemici con getti di fuoco e un inedito "randomizzatore" di munizioni. Questi oggetti, secondo Re-Logic, esemplificano la portata dei cambiamenti in atto, sottolineando che "non si tratta solo di aggiustare qualche numero qua e là".

Oltre a questi nuovi strumenti, la versione 1.4.5.7 introdurrà soluzioni per risolvere alcune criticità del sistema di combattimento, come problemi con le hitbox invisibili e certi pattern d'attacco dei boss. Sono previsti inoltre miglioramenti per gli oggetti meno popolari tra i giocatori e l'aggiunta di un nuovo "minion" dalle sembianze di una rapa camminante.