Il fattore umano dietro il successo di Balatro: come Playstack ha scoperto il fenomeno dell’anno

Durante un intervento inserito nel "GDC Trends Report 2024", Patrick Johnson, responsabile della scoperta di nuovi talenti presso l'editore Playstack , ha illustrato il percorso che ha portato l'azienda a collaborare con LocalThunk per la pubblicazione di Balatro . Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ci sono stati "scorciatoie o segreti impenetrabili", ma solo un rigoroso lavoro di monitoraggio quotidiano.

Cercare talenti

"Una cosa che facciamo in Playstack è lo scouting", ha spiegato Johnson. "Esaminiamo giochi su ogni tipo di piattaforma. Parte del mio lavoro consiste nel controllare ogni singolo gioco che viene pubblicato su Steam ogni giorno, se possibile". È proprio grazie a questa routine che Johnson si è imbattuto in Balatro nel maggio del 2023, lo stesso giorno in cui il titolo è apparso per la prima volta sulla piattaforma.

Balatro è un titolo semplice ma appassionante

All'epoca, il gioco era un oggetto del tutto sconosciuto. Nonostante Playstack consideri ancora le "lista dei desideri" di Steam un indicatore importante, la decisione di puntare su Balatro è stata guidata dall'intuizione più che dai dati. "Balatro è apparso su Steam e inizialmente non aveva molti follower. Non aveva molte wishlist sulla piattaforma. Ma sembrava interessante. Abbiamo pensato: "Sembra un gioco forte. Dovremmo contattarlo e fare un tentativo", ha ricordato Johnson.

Il contatto è avvenuto tramite un messaggio diretto su X, quando lo sviluppatore LocalThunk aveva appena due o tre follower. Per il creatore del gioco, quello è stato un momento spartiacque. LocalThunk ha ricordato quel periodo come una fase di forte incertezza, sospeso tra l'idea di abbandonare il progetto per andare avanti con la propria vita e la speranza di trasformare lo sviluppo di videogiochi nel proprio lavoro a tempo pieno.

Il tempismo è stato l'elemento chiave. Johnson ha sottolineato come la capacità di muoversi rapidamente sia stata fondamentale per il successo della partnership: "Siamo arrivati molto presto, e credo che questo abbia fatto la differenza. Ovviamente mi piace pensare che siamo stati un ottimo partner per il gioco, ma la velocità con cui siamo riusciti a muoverci è stata molto importante in quel momento".