CD Projekt accenna alla trama di The Witcher 3: Songs of the Past: la nuova spada di Geralt è molto importante

Durante la diretta dedicata al decimo anniversario di Blood and Wine, il team polacco ha suggerito che l'espansione sarà collegata a Belleteyn , una ricorrenza più volte citata nella saga e celebrata tra la notte del 30 aprile e il primo maggio. Si tratta di una festività legata alla fertilità, caratterizzata da festeggiamenti che durano fino all'alba, tra cibo, bevande, danze e matrimoni.

CD Projekt presenterà in grande stile l'espansione Songs of the Past di The Witcher 3: Wild Hunt a fine estate, ma nel frattempo il team ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei giocatori con alcuni indizi sulla trama . Tra questi spicca un dettaglio che ha già acceso le discussioni della community: la nuova spada impugnata da Geralt nell'artwork ufficiale (l'immagine di copertina di questa notizia), destinata ad avere un ruolo di rilievo nella storia.

Feste e spade

"Non vogliamo svelare troppo per ora, perché vogliamo che lo scopriate giocando", ha anticipato oggi la senior community and social media manager Laura Beitzel durante la livestream per il decimo anniversario di Blood and Wine. "Ma come alcuni occhi attenti hanno già notato nelle ultime 24 ore, ci sono degli indizi che vi aspettano in una serata molto importante nella lore di The Witcher, la Notte di Belleteyn, all'interno della nostra celebrazione di Belleteyn che abbiamo condiviso qualche settimana fa. Quindi... continuate a cercare indizi."

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Beitzel si riferisce al post qui sopra, pubblicato sui social di The Witcher il 30 aprile, dedicato proprio a Belleteyn. L'artwork mostra Geralt immerso nei festeggiamenti, con Ranuncolo che canta sullo sfondo e persone che danzano attorno a un falò. I fan più attenti hanno notato che nell'immagine compare la stessa spada misteriosa presente nella key art di Songs of the Past.

"Quindi sì, Geralt impugna una spada", ha proseguito Amelia Korzycka di CD Projekt, riferendosi alla key art di Songs of the Past. "È una spada molto importante per la storia e la conoscerete quando il gioco uscirà. Mancano ancora un paio di livestream prima che la riveleremo."

Un ulteriore dettaglio è arrivato dal co‑CEO Michał Nowakowski, che ha paragonato Songs of the Past a Blood and Wine per dimensioni e contenuti. L'espansione sarà disponibile nel corso del 2027 su PS5, Xbox e PC, con una presentazione dedicata prevista per la Gamescom 2026.