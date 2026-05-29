Il gioco con la media voto più alta dell'anno è disponibile da oggi

Mina the Hollower è attualmente il gioco con la media voto più alta del 2026, quantomeno su Opencritic dove ha ben 93, segno che Yacht Club Games, lo stesso studio di Shovel Knight, ha fatto di nuovo centro, quantomeno dal punto di vista qualitativo. Sarete quindi felici di sapere che il gioco è disponibile da oggi al prezzo di 20,49 euro, su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Insomma, potete giocarci un po' dove volete.
Anche i giocatori apprezzano
Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Mina the Hollower è un action 2d con elementi da gioco di ruolo, che guarda molto alla serie Zelda, ma anche ai souls.
Oltre ad avere una grandiosa media voto che, dal punto di vista matematico, lo pone sopra a Forza Horizon 6, Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem, Mewgenics e i tanti altri ottimi titoli usciti nei primi cinque mesi dell'anno, Mina sta convincento anche i giocatori, visto che su Steam ha, attualmente, il 92% di giudizi positivi, per una media "Estremamente positiva".
Che aggiungere? Speriamo che le vendite vadano in accordo con la qualità, salvando così Yacht Club Games dalla crisi in cui versa.
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