Il gioco con la media voto più alta dell'anno è disponibile da oggi

Mina the Hollower è attualmente il gioco con la media voto più alta del 2026, quantomeno su Opencritic dove ha ben 93, segno che Yacht Club Games, lo stesso studio di Shovel Knight, ha fatto di nuovo centro, quantomeno dal punto di vista qualitativo. Sarete quindi felici di sapere che il gioco è disponibile da oggi al prezzo di 20,49 euro, su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Insomma, potete giocarci un po' dove volete.