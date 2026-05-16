Yacht Club Games vuole che Mina the Hollower sia il suo The Legend of Zelda

Sean Velasco di Yacht Club Games ha spiegato in un'intervista concessa al sito RPG Site, che l'imminente Mina the Hollower non è stato concepito come un progetto destinato a ricevere spin-off o mini-campagne sul modello di Shovel Knight. "Mina è pensato come un gioco completo, ma anche come un mondo destinato a durare nel tempo", ha dichiarato. Il director ha aggiunto che sarebbe interessante tornare su questo universo in futuro, "magari dopo una lunga vacanza", scherzando poi sul fatto che molto dipenderà anche dai risultati commerciali del gioco.
Velasco ha inoltre chiarito che Mina the Hollower non nacque inizialmente come semplice side project. Yacht Club Games stava valutando lo sviluppo parallelo di due titoli e, dopo diversi giochi legati a Shovel Knight, il team sentiva il bisogno di lavorare a qualcosa di differente. "Se Shovel Knight è il nostro Mario, Mina diventerebbe il nostro Zelda", ha spiegato Velasco, sottolineando come il progetto abbia rappresentato l'occasione per creare un nuovo tipo di action-adventure pur mantenendo l'identità dello studio.
Una sfida severa ma corretta
Uno degli aspetti affrontati nell'intervista riguarda anche il bilanciamento della difficoltà. Secondo Velasco, Mina the Hollower sarà "un gioco davvero impegnativo" e richiederà molto ai giocatori, ma il team ha lavorato a lungo sui playtest per fare in modo che la sfida risultasse severa ma corretta.
Per ampliare l'accessibilità, Yacht Club Games ha inserito diversi modificatori e opzioni pensate per personalizzare l'esperienza. "Abbiamo aggiunto molte funzionalità che possono rendere il gioco più semplice, così i giocatori possono adattarlo ai propri gusti", ha spiegato lo sviluppatore, aggiungendo che alcune modifiche sono state inserite anche semplicemente per divertimento.
Per quanto riguarda il supporto post-lancio, Velasco ha ridimensionato le aspettative per eventuali DLC di grandi dimensioni. Lo studio si concentrerà soprattutto su aggiornamenti, correzioni di bug e miglioramenti generali dopo l'uscita del gioco. Sono previste anche alcune funzionalità aggiuntive già in lavorazione, ma "non parlerei di un grande piano di DLC", ha precisato.
Più ricca appare invece la componente endgame. Velasco ha confermato che Mina the Hollower includerà un post-game piuttosto esteso e ben sette modalità New Game Plus. Queste varianti non si limiteranno ad aumentare la difficoltà: alcuni oggetti verranno rimescolati, il mondo potrà essere specchiato, i nemici subiranno modifiche e diverse sezioni del gioco saranno remixate.
"Io stesso ho passato centinaia di ore su Mina e continuo ancora a divertirmi, il che penso sia un buon segno", ha concluso Velasco.
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