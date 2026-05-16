Yacht Club Games vuole che Mina the Hollower sia il suo The Legend of Zelda

Sean Velasco di Yacht Club Games ha spiegato in un'intervista concessa al sito RPG Site, che l'imminente Mina the Hollower non è stato concepito come un progetto destinato a ricevere spin-off o mini-campagne sul modello di Shovel Knight. "Mina è pensato come un gioco completo, ma anche come un mondo destinato a durare nel tempo", ha dichiarato. Il director ha aggiunto che sarebbe interessante tornare su questo universo in futuro, "magari dopo una lunga vacanza", scherzando poi sul fatto che molto dipenderà anche dai risultati commerciali del gioco.

Velasco ha inoltre chiarito che Mina the Hollower non nacque inizialmente come semplice side project. Yacht Club Games stava valutando lo sviluppo parallelo di due titoli e, dopo diversi giochi legati a Shovel Knight, il team sentiva il bisogno di lavorare a qualcosa di differente. "Se Shovel Knight è il nostro Mario, Mina diventerebbe il nostro Zelda", ha spiegato Velasco, sottolineando come il progetto abbia rappresentato l'occasione per creare un nuovo tipo di action-adventure pur mantenendo l'identità dello studio.