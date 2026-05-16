Il sistema GURPS avrebbe potuto rendere Fallout molto diverso

Per quasi tre anni, dal 1994 al 1997, Fallout non era il gioco che milioni di giocatori hanno poi imparato a conoscere e amare. Sotto il cofano girava un sistema di regole preso in prestito dal mondo del gioco di ruolo da tavolo: il Generic Universal Roleplaying System, meglio noto come GURPS . Il cambio di rotta avvenne quando Steve Jackson, il creatore del sistema, si oppose all'uso della sua licenza per via dei livelli di violenza ritenuti eccessivi. Fu così che nacque SPECIAL, il sistema tuttora associato alla serie.

L'odio per le mucche

Di quella versione alternativa si sapeva pochissimo, finché Tim Cain non ha ritrovato tra le sue carte degli appunti manoscritti con l'elenco completo degli attributi pensati per il "GURPS Fallout". Li ha condivisi sul suo canale YouTube, spiegando che tutto il materiale relativo a quella fase di sviluppo era andato perduto: lui stesso, lasciando Interplay, aveva distrutto il proprio archivio su ordine della società, convinto che l'azienda ne conservasse una copia. Non era così.

Dal punto di vista meccanico, il GURPS si basava su soli quattro attributi fondamentali: forza, salute, intelligenza e destrezza; ma li affiancava a un sistema molto articolato di vantaggi, svantaggi e quirk, che sostituivano i perk di SPECIAL. I vantaggi costavano punti abilità, gli svantaggi li restituivano in cambio di penalità, mentre i quirk erano piccole caratteristiche negative pensate per dare colore al personaggio.

L'elenco, lungo e a tratti sorprendente, comprendeva cose come l'udito acuto, la visione periferica e ben tre gradi di bellezza. Sul versante degli svantaggi comparivano invece l'alito cattivo, il vizio di mangiarsi le unghie, la balbuzie e vari gradi di bruttezza, con il massimo descritto come: "ripugnante - sei la cosa più disgustosa mai nata nel vault."

I quirk erano forse la parte più curiosa: pensati per innescare reazioni specifiche in determinati momenti del gioco, includevano la paura delle altezze (non priva di ironia in un gioco con visuale isometrica), la credenza negli UFO, il russare forte e addirittura l'odio per le mucche.

Cain non si è sbilanciato molto su cosa pensasse di quella versione. Il sistema GURPS risultava al tempo stesso più essenziale e più complicato di SPECIAL, e non è detto che avrebbe reso il gioco più accessibile. Ma il ritrovamento resta un documento prezioso sulla storia di uno dei franchise più importanti del videogioco occidentale.