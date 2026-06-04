Elden Ring: Tarnished Edition su Nintendo Switch 2 ha una data di uscita annunciata

FromSoftware e Bandai Namco hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Elden Ring: Tarnished Edition su Nintendo Switch 2, che arriverà dunque il 28 agosto sulla console in questione, ponendo fine alla lunga attesa che ha caratterizzato il gioco sulle piattaforme Nintendo.

Si tratta di un'edizione che comprende sia il gioco principale che la grossa espansione Shadow of the Erdtree, presentandosi dunque come l'esperienza completa sul soulslike in questione, specificamente elaborata per funziona su Nintendo Switch 2 al termine di una lunga opera di ottimizzazione.

L'uscita avverrà dunque nella tarda estate, con una soluzione non molto comune per un titolo di questa portata ma che, se non altro, lo mette al riparo dal convulso periodo autunnale, sebbene vada ad arricchire ancora di più la lineup di fine agosto/settembre.