Elden Ring: Tarnished Edition su Nintendo Switch 2 ha una data di uscita annunciata

FromSoftware e Bandai Namco hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Elden Ring: Tarnished Edition su Nintendo Switch 2, che arriverà dunque il 28 agosto sulla console in questione, ponendo fine alla lunga attesa che ha caratterizzato il gioco sulle piattaforme Nintendo.
Si tratta di un'edizione che comprende sia il gioco principale che la grossa espansione Shadow of the Erdtree, presentandosi dunque come l'esperienza completa sul soulslike in questione, specificamente elaborata per funziona su Nintendo Switch 2 al termine di una lunga opera di ottimizzazione.
L'uscita avverrà dunque nella tarda estate, con una soluzione non molto comune per un titolo di questa portata ma che, se non altro, lo mette al riparo dal convulso periodo autunnale, sebbene vada ad arricchire ancora di più la lineup di fine agosto/settembre.
Problemi di performance
Elden Ring: Tarnished Edition era stato annunciato per Nintendo Switch 2 praticamente nel periodo di lancio della console e sembrava dover far parte di una prima mandata di titoli per l'ibrida di Nintendo appena arrivata sul mercato.
Tuttavia, le performance in particolare sono risultate subito alquanto disastrose, tanto da costringere Bandai Namco a rinviare il gioco a causa di questi inconvenienti tecnici.
La lavorazione, evidentemente, si è protratta particolarmente a lungo fino a richiedere praticamente un anno aggiuntivo di lavoro, con Elden Ring: Tarnished Edition che a questo punto arriverà nel corso di questa estate.
"Elden Ring Tarnished Edition è una versione completa che include il gioco base Elden Ring e il principale contenuto scaricabile Shadow of the Erdtree", si legge nell'introduzione ufficiale.
Il titolo offrirà inoltre nuove armature, armi e opzioni di personalizzazione per l'aspetto di Torrent. I contenuti aggiuntivi del titolo saranno disponibili anche su altre piattaforme.
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