Il prezzo in euro del nuovo DLC di Elden Ring per PC, PlayStation e Xbox è stato confermato

Elden Ring è in arrivo su Nintendo Switch 2 con una "Tarnished Edition" che propone il gioco base, il DLC Shadow of the Erdtree e una serie di contenuti extra, ovvero due nuove classi di partenza, nuove armature, armi e nuovi aspetti per la nostra cavalcatura, Torrente.

Il prezzo del DLC di Elden Ring

Il prezzo del DLC "Tarnished Pack" per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S è di 4,99 euro. Si tratta di un piccolo investimento per una manciata di nuovi contenuti, che non sono affatto fondamentali per godersi il gioco ma possono interessare ai fan sfegatati che vogliono provare ogni armatura e ogni arma di Elden Ring.

"Tutti i contenuti aggiuntivi inclusi nell'edizione Nintendo Switch 2 di Elden Ring possono essere acquistati separatamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC in digitale sotto il nome di 'Tarnished Pack'".

"Il Tarnished Pack è un ottimo modo per aggiungere un'esperienza fresca e nuova a Elden Ring", si legge nel comunicato ufficiale. "Se stai cercando una scusa per giocare di nuovo o se stai intraprendendo l'impresa per diventare l'Elden Lord per la primissima volta, scoprilo sul tuo store digitale preferito il 28 agosto 2026".

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