Persona 4 Revival presenta il protagonista con un nuovo video

L'editore giapponese Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 4 Revival incentrato sul protagonista dell'avventura, presentandone anche la descrizione ufficiale. Come saprete, è il giocatore a dare un nome al personaggio all'inizio del gioco, con gli altri personaggi che si rivolgono a lui con appellativi quali "senpai" o "sensei". A partire da Persona 4 Arena è stato canonizzato come Yu Narukami, nome di default che è stato poi usato anche in varie riedizioni. Nel manga ufficiale del gioco, il protagonista prende il nome di Souji Seta.

Altre informazioni.

Detto questo, il personaggio è stato doppiato da Nazeeh Tarsha nella versione inglese e da Daisuke Namikawa in quella giapponese. È uno studente del secondo anno delle superiori che, a causa delle difficoltà familiari legate ai genitori, viene mandato a vivere nella cittadina di Inaba insieme allo zio. Da questo trasferimento prende il via la storia che poi sarà sviluppata lungo il corso del gioco.

Il trailer di suo mostra diversi momenti di gameplay, tra dialoghi, scene animate e combattimenti, inquadrando il protagonista in vari momenti della sua vita.

Per il resto, vi ricordiamo che Persona 4 Revival sarà disponibile dal 18 febbraio 2027 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam e Microsoft Store. Il titolo sarà inoltre incluso nel catalogo di Game Pass fin dal lancio.