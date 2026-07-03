L'Ombra dell'Albero Madre chiama: Shadow of the Erdtree per PlayStation col 30% su Instant Gaming

Tornare nell'Interregno non è mai un viaggio leggero, ma FromSoftware è riuscita a rendere l'esperienza di Elden Ring ancora più monumentale con la sua unica, enorme espansione. Se stavate aspettando il momento giusto per sfidare le insidie delle Terre dell'Ombra su console, la svolta arriva direttamente dalle pagine di Instant Gaming. Il prezzo di copertina italiano di 40,00€ viene infatti tagliato a 22,99€ IVA esclusa, portando la spesa finale definitiva a 28,05€ IVA inclusa. Parliamo di una riduzione che si traduce in un risparmio effettivo del 29,88% sul totale tassato. Se vi sentite pronti ad affrontare l'ira di Messmer, potete procedere all'acquisto cliccando sul box che trovate qui sopra oppure seguendo il link diretto alla pagina del prodotto .

Un'espansione che vale quanto un gioco intero

Elden Ring: Shadow of the Erdtree rifiuta la classica etichetta di semplice contenuto aggiuntivo. La mappa introdotta da Hidetaka Miyazaki e dal suo team è densa, stratificata e si sviluppa in verticale in un modo che ridefinisce l'esplorazione dell'opera base. Al suo interno si nascondono intere categorie di armi mai viste prima, incantesimi devastanti e una sfilza di boss pronti a mettere a dura prova anche i Senzaluce più navigati. Il design del mondo di gioco riesce a fondere la totale libertà dell'open world con la precisione millimetrica dei dungeon classici della serie, regalando tranquillamente altre trenta o quaranta ore di gameplay di altissimo livello.

Scegliere questa chiave digitale significa portarsi a casa il codice per gli store Sony, garantendosi l'accesso immediato sia sulla passata generazione di console che su PlayStation 5. L'ecosistema PlayStation beneficia di un'ottimizzazione solida, che garantisce caricamenti rapidi e una resa visiva capace di esaltare la macabra bellezza dell'Albero d'Ombra. Qui trovate la nostra recensione.