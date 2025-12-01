Elden Ring: Shadow of the Erdtree per PS4 e PS5 è in sconto su Instant Gaming per il Cyber Monday

Su Instant Gaming è disponibile Elden Ring: Shadow of the Erdtree per PS4 e PS5 a 21,99 € invece di 40 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22% il prezzo finale sarà di 26,83 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del titolo da riscattare su PlayStation Store , quindi non dovrai fare altro che incollare la chiave di gioco che riceverai una volta effettuato l'acquisto. Un procedimento semplicissimo che non ti porterà via troppo tempo, come vedi. Scopriamo ulteriori informazioni affinché tu possa valutarne l'acquisto, dato che è fondamentale sapere alcune cose prima di acquistarlo.

Cos'è Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Si tratta in questo caso di un DLC, quindi è necessario possedere il gioco base Elden Ring. In questa espansione troverai zone nuove e coinvolgenti da scoprire, nemici potenti e inediti, nonché armi, incantesimi e corazze da scoprire per potenziare il tuo personaggio.

Per quanto riguarda la storia, vestirai i panni di un Senzaluce, ovvero un guerriero che potrai personalizzare liberamente, e scoprirai la storia sconosciuta di Miquella e il passato di Marika. Se vuoi saperne di più per valutare l'acquisto, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo. Ricordiamo che è fondamentale possedere il gioco base.