La colonna sonora di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile su vinile

Se siete dei collezionisti di colonne sonore in formato fisico e, incidentalmente, anche fan di Elden Ring: Shadow of the Erdtree , sarete felici di sapere che Bandai Namco ha pensato proprio a voi. Come? Chiaramente con un'edizione in vinile della colonna sonora della celebre espansione dell'ultimo grande gioco single player di FromSoftware.

Dove acquistarlo

La descrizione ufficiale ci racconta:"Racchiuso in una colorata copertina a libro e contrassegnato con il simbolo di Messmer l'Impalatore, ogni disco in vinile è stampato su materiale pesante per garantire una durata ottimale e un suono caldo durante la riproduzione. Che lo esponiate con orgoglio su uno scaffale o lo suoniate per rivivere la vostra avventura, questo set è stato pensato sia come oggetto da collezione che come duraturo tributo a una delle espansioni più celebrate della storia dei videogiochi moderni."

La colonna sonora su vinile di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Sul piano musicale, la raccolta propone 18 brani divisi su due dischi, che rielaborano e ampliano le atmosfere di Elden Ring.

Pensato come un "tesoro" per appassionati, il cofanetto si rivolge sia ai fan storici delle colonne sonore dello studio giapponese sia a chi si avvicina per la prima volta alle Terre dell'Ombra. La distribuzione, tuttavia, resta limitata: l'edizione è disponibile esclusivamente tramite lo store ufficiale di Bandai Namco in Europa, Australia, Medio Oriente, India e Stati Uniti, al prezzo di 39,99 euro.