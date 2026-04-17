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La colonna sonora di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile su vinile

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità della colonna sonora su vinile di Elden Ring: Shadow of the Erdtree di Fromsoftware.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/04/2026
Uno dei personaggi di Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Elden Ring: Shadow of the Erdtree
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Se siete dei collezionisti di colonne sonore in formato fisico e, incidentalmente, anche fan di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, sarete felici di sapere che Bandai Namco ha pensato proprio a voi. Come? Chiaramente con un'edizione in vinile della colonna sonora della celebre espansione dell'ultimo grande gioco single player di FromSoftware.

Dove acquistarlo

La descrizione ufficiale ci racconta:"Racchiuso in una colorata copertina a libro e contrassegnato con il simbolo di Messmer l'Impalatore, ogni disco in vinile è stampato su materiale pesante per garantire una durata ottimale e un suono caldo durante la riproduzione. Che lo esponiate con orgoglio su uno scaffale o lo suoniate per rivivere la vostra avventura, questo set è stato pensato sia come oggetto da collezione che come duraturo tributo a una delle espansioni più celebrate della storia dei videogiochi moderni."

La colonna sonora su vinile di Elden Ring: Shadow of the Erdtree
La colonna sonora su vinile di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Sul piano musicale, la raccolta propone 18 brani divisi su due dischi, che rielaborano e ampliano le atmosfere di Elden Ring.

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Pensato come un "tesoro" per appassionati, il cofanetto si rivolge sia ai fan storici delle colonne sonore dello studio giapponese sia a chi si avvicina per la prima volta alle Terre dell'Ombra. La distribuzione, tuttavia, resta limitata: l'edizione è disponibile esclusivamente tramite lo store ufficiale di Bandai Namco in Europa, Australia, Medio Oriente, India e Stati Uniti, al prezzo di 39,99 euro.

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