Torchlight: Infinite ha più che decuplicato il suo numero di giocatori con il lancio di Lunaria, la nuova stagione

In occasione del terzo anniversario di Torchlight: Infinite, è stato pubblicato un nuovo aggiornamento, chiamato Lunaria, che ha aggiunto tanti nuovi contenuti e miglioramenti tecnici, ampliando in modo significativo l'esperienza di gioco. Lo ha fatto al punto che il numero dei giocatori collegati su Steam è più che decuplicato nelle ultime ore, facendogli raggiungere il suo picco massimo assoluto di accessi contemporanei.

Numeri impennati

Al momento di scrivere questa notizia, ci sono in gioco più di 25.000 giocatori, cifra che pare essere in forte ascesa. Considerate che negli scorsi mesi, Torchlight: Infinite ha avuto dei picchi giornalieri di meno di 2.000 giocatori. Si tratta di uno slancio notevole, come mosta anche il grafico di Steamdb dedicato alla crescita avuta nell'ultimo mese.

La crescita di giocatori è netta e inequivocabile

Al centro dell'evento celebrativo c'è "Midas Touch", un'iniziativa che premia l'accesso quotidiano e il completamento di missioni con ricompense di alto livello, tra cui pacchetti leggendari, evocazioni e contenuti estetici esclusivi. A rendere l'evento ancora più coinvolgente è la possibilità di ottenere una banconota commemorativa dorata, frutto di una collaborazione artistica con la China Academy of Art.

Sul fronte del gameplay i giocatori sono chiamati ad attivare statue di pietra lunare per innescare reazioni a catena e affrontare creature risvegliate, ottenendo delle ottime ricompense per gli sforzi profusi.

Tra le novità spicca anche l'introduzione di un nuovo eroe, Scent Weaver · Sage, caratterizzata dal tratto inedito "Licorice Note". Il personaggio si distingue per uno stile di combattimento dinamico, basato sull'alternanza tra potenziamenti, attacchi rapidi e nuove meccaniche legate alla gestione di elisir e combinazioni.

L'aggiornamento introduce inoltre il "Memory Revival", un sistema di progressione che consente di potenziare in modo significativo gli attributi esistenti e sbloccare castoni rari, offrendo ai giocatori maggiore libertà nella costruzione delle proprie strategie.

Completano il quadro una serie di miglioramenti tecnici e artistici: interfaccia rinnovata, effetti visivi aggiornati, nuove musiche e ottimizzazioni ai sistemi chiave come mercato, ricerca e modalità Hardcore, per un gioco che appare completamente rinnovato rispetto al passato.