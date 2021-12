Torchlight: Infinite presentato con un trailer e video gameplay, closed beta in arrivo

Con un trailer e un video gameplay il team di XD, autori di Carto e Icey, ha presentato Torchlight: Infinite, nuovo capitolo della serie action-RPG attualmente in sviluppo e che a breve i giocatori potranno provare grazie a una closed beta.

Torchlight: Infinite si svolge 200 anni dopo il secondo capitolo e vede l'umanità usare il minerale Ember per utilizzare macchine e magie. Tuttavia per questo motivo la corruzione ha iniziato a diffondersi e un gruppo di nuovi eroi dovrà combatterla. Ogni personaggio avrà tre rami di abilità differenti, ognuno con otto skill attive e tre passive. Le abilità possono essere personalizzate con le skill di supporto per conferire loro delle proprietà uniche. XD inoltre promette la presenza di "bottino illimitato" e dungeon casuali.

Nel trailer qui sopra viene presentato il setting del gioco e alcuni dei protagonisti, mentre nel filmato di gameplay qui sotto possiamo avere un assaggio delle dinamiche di gioco e dello stile di combattimento di vari personaggi.

Torchilight: Infinite al momento non ha ancora una data di uscita. Anche le piattaforme di riferimento sono ancora un mistero, con XD che afferma che il gioco sarò disponibile su iOS e Android ma anche su altre piattaforme. In compenso arriverà "presto" una closed beta per dispositivi mobile a cui potrete registrarvi già da ora sul sito ufficiale del gioco.