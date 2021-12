Elden Ring: dimensioni del download su PS5 e data del preload

Mancano ancora un paio di mesi all'uscita di Elden Ring, il nuovo attesissimo gioco di FromSoftware, ma già da ora sono state svelate le dimensioni del download per PS5 e la data d'inizio del preload.

Stando a quanto riportato da PlayStation Game Size su Twitter, la versione digitale per PS5 di Elden Ring avrà delle dimensioni complessive di 44,472 GB, il tutto senza considerare l'eventuale patch del day one e tutti gli aggiornamenti futuri. Si tratta di un peso tutto sommato nella norma. Giusto per fare un paragone, molto fine a sé stesso, la beta per pesava solo 6,88 GB.

Inoltre, apprendiamo che la data di inizio del preload, ipotizziamo anche per PS4, è fissata per il 23 febbraio 2022, ovvero a due giorni esatti dal lancio della nuova opera di From Software.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 25 febbraio 2022. Ai The Game Awards 2021 abbiamo visto un nuovo trailer incentrato sulla storia, mentre pochi giorni fa il celebre scrittore George R.R. Martin ha parlato del suo contributo alla storia e la lore di Elden Ring.