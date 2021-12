Xbox Series X disponibile sul Microsoft Store oggi, 21 dicembre 2021: orario e link

Microsoft ha annunciato il ritorno di Xbox Series X per oggi, 21 dicembre 2021, direttamente all'interno del Microsoft Store, comunicando i dettagli su quando questa sarà di nuovo disponibile per l'acquisto.

Xbox Series X verrà messa a disposizione oggi, 21 dicembre 2021, a partire dalle ore 17:00 su Microsoft Store, ovviamente in quantità limitata e probabilmente destinata a sparire nel giro di poco tempo, dunque siate preparati a procedere con l'acquisto se siete interessati all'oggetto in questione.

Trovate il tutto a questo indirizzo su Microsoft Store per quanto riguarda la pagina ufficiale dedicata al prodotto, oppure su questa pagina dedicata ai vari modelli di console in vendita sullo store della compagnia.

Al momento, Xbox Series X risulta ancora "esaurita", ma tornerà disponibile a partire dalle ore 17:00 di oggi, mentre nel frattempo è ancora disponibile Xbox Series S all'ottimo prezzo scontato di 259 euro.

Xbox Series X all'epoca della presentazione originale

Xbox Series X è il modello di più alto profilo da parte di Microsoft rispetto alla più economica Xbox Series S, offrendo un hardware ben più potente, un SSD più capiente da 1 TB e un design completamente diverso rispetto alla sorella minore. Entrambe fanno comunque parte della next gen di Xbox, che nel frattempo sta procedendo a gonfie vele grazie anche alle recenti uscite di Forza Horizon 5 e Halo Infinite, dunque questo Natale 2021 si prospetta come il momento migliore per lanciarsi nel mondo di Xbox Series X|S.

Xbox Series X potrà essere acquistato al prezzo standard di 499,99 euro, senza particolari "trucchi" come bundle forzati o altro, trattandosi di una vendita diretta dallo Store ufficiale Microsoft, a partire dalle ore 17:00 di oggi pomeriggio, ma consigliamo di prepararsi per tempo sulla pagina in modo da accedere il prima possibile al prodotto finché sarà disponibile.