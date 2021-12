Vota i migliori giochi del 2021

Come ogni anno è arrivato il momento di votare i migliori giochi che ci hanno accompagnato lungo il 2021

Potrebbe esserci forse un dicembre senza la votazione dei migliori giochi dell'anno? Certo che no, e quindi rieccoci anche stavolta di fronte alla scelta di quali sono stati i titoli che più hanno saputo lasciare un segno durante questo periodo. Un 2021 ricco di difficoltà, con i ben noti problemi nello sviluppo che hanno generato ritardi e posticipi; il che, sommato ad una certa partenza a rilento delle console next gen e alla complicata faccenda dei rifornimenti di chip, ha in una certa misura ridimensionato ciò che ci si attendeva da questo anno.

Gioco dell'anno 2021 La categoria più importante è ovviamente quella del gioco dell'anno, il GOTY 2021. Chi sarà il vincitore?

Esclusiva PlayStation Non si può dire certamente che sia stato un anno eccezionale dal punto di vista delle esclusive console di Sony, seppure i pochi titoli presenti nella lista siano di buona qualità.

Esclusiva Xbox Anche in casa Xbox i titoli esclusivi sono stati ben pochi, visto che le tante acquisizioni della casa di Redmond devono ancora iniziare ad andare a regime.

Esclusiva Nintendo Switch La console ibrida di Nintendo ha dimostrato anche quest'anno l'importanza delle sue esclusive, con una lista magari non indimenticabile ma solida e con alcune perle notevoli.

Esclusiva PC Quest'anno su PC non sono state molte le esclusive capaci di distinguersi in maniera netta, eppure i nomi sono di assoluto livello.

Mobile Su piattaforme Mobile si sono visti anche quest'anno diversi titoli interessanti, e l'apporto di Apple Arcade ha dato un ulteriore spinta rendendo la lista più corposa.

Il miglior gioco sportivo L'assenza del classico PES di Konami a sfidare FIFA riduce senza dubbio l'appeal di questa lista, che testimonia una annata abbastanza debole nel genere degli sportivi.

Miglior gioco multiplayer I giochi multiplayer sono ormai da anni una fetta imprescindibile del mondo dei videogiochi, e ovviamente anche durante quest'anno hanno assunto un ruolo principale.

Miglior racing game I racing game sono una presenza costante che cattura l'attenzione di tanti appassionati, che si dividono storicamente tra fan della simulazione o piuttosto dell'arcade.

Miglior Sparatutto Uno dei generi dominanti del mercato, quello degli sparatutto è anche tra i più sfruttati in ambito multiplayer. Insomma, alcuni dei giochi più importanti dell'anno sono qua dentro.

Miglior RPG Lo zoccolo duro dei fan degli RPG, soprattutto in stile orientale, ha potuto trovare in questo 2021 parecchi titoli di valore.

Miglior Strategico/Gestionale Si è trattato di un anno notevole per il genere degli strategici e gestionali, non solo su PC: sono stati infatti parecchi i giochi di qualità che hanno quindi meritato di entrare in questa lista.

Miglior action/adventure Una delle categorie più importanti è proprio quella che racchiude gli action/adventure, che include alcuni dei giochi più apprezzati in assoluto dall'utenza.

Miglior gioco indie I titoli indipendenti hanno subito sicuramente meno i problemi di sviluppo legati alla pandemia: il risultato è una delle liste più ricche, con giochi brillanti per tutti i gusti.

Miglior gioco VR È piuttosto evidente come l'infatuazione per la realtà virtuale si sia raffreddata durante l'anno, motivo per cui l'elenco di questa categoria è decisamente ristretto.

Miglior piattaforma da gioco Ogni sistema da gioco durante l'anno ha saputo giocare le sue carte, ma quale è stato quello che ha convinto di più?

Miglior servizio in abbonamento Ormai sono davvero pochi i giocatori che non hanno sottoscritto almeno un servizio in abbonamento: tra giochi inclusi, streaming e bonus vari, i vantaggi valgono spesso e volentieri la spesa.

Il gioco meglio supportato Il supporto post lancio è essenziale, soprattutto nei giochi con componenti online o comunque basati su nuovi contenuti da offrire costantemente all'utente per mantenere la sua attenzione.