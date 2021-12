Hot Wheels Unleashed a oltre 1 milione di copie vendute: successo record per Milestone

Hot Wheels Unleashed è ufficialmente un successo con oltre 1 milione di copie vendute ed è anche un risultato da record per Milestone, in quanto è il gioco ad aver raggiunto tale traguardo più velocemente dal lancio nella storia del team italiano.

Disponile dal 30 settembre, Hot Wheels Unleashed ha raggiunto 1 milione di vendite in poco più di un mese, diventando dunque il gioco più venduto in assoluto nel primo mese di lancio per Milestone.

"Da quando abbiamo annunciato Hot Wheels Unleashed lo scorso febbraio, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi entusiasti dai fan", ha affermato Luisa Bixio, CEO di Milestone. "Questo traguardo è la massima dimostrazione di affetto da parte della nostra community di appassionati".

Anche Mattel, detentrice dei diritti sul marchio delle celebri automobiline giocattolo, si è detta decisamente soddisfatta di questa nuova traduzione in videogioco: "Hot Wheels si basa tutto su incoraggiare lo spirito di sfida e Hot Wheels Unleashed porta quella missione sugli schermi per i giocatori di ogni età. Siamo orgogliosi di questo traguardo e non vediamo l'ora che anche altri fan possano scoprire il gioco e i contenuti in arrivo che abbiamo previsto anche nel 2022".

Il gioco conta infatti anche su un certo supporto post-lancio, come dimostrato anche dall'evento Hot Wheels Unleashed: DC Super-Villains Racing Season andato in scena a novembre, e continuerà su questa linea anche per i prossimi mesi. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hot Wheels Unleashed, gioco che ci ha alquanto convinto.