Hot Wheels Unleashed: DC Super-Villains Racing Season, in pista con i cattivi

Lo scorso settembre Hot Wheels Unleashed ha debuttato su tutti i principali sistemi di gioco: una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro che attendevano da anni un nuovo videogioco dedicato alle celeberrime macchinine Hot Wheels. Se avete letto la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed , allora saprete già che l'esperienza ci ha convinto (al netto di alcuni difetti). Adesso è tempo per Milestone, celebre sviluppatore con sede a Milano, di arricchire il suo prodotto con il primo evento stagionale, DC Super-Villains Racing Season, già disponibile per tutti.

Il percorso lungo il completamento del pass permetterà poi di ottenere anche tanti oggetti a tema DC con cui personalizzare la taverna di gioco, ovvero la stanza arredata dal giocatore con piste per le macchinine. Avere a disposizione altri tre muri, due pavimenti, due porte, due decorazioni, due poster e un set da quattro poster aggiuntivi diversi può far comodo. Se invece non avete mai degnato di attenzione la vostra taverna, beh, non possiamo neppure darvi troppo torto: in molti hanno acquistato Hot Wheels Unleashed non certo per l'editor, ma semplicemente per scendere in pista ad alta velocità.

Il prezzo non pare particolarmente elevato: con 5,99 euro è possibile acquistare l'intero pacchetto di DC Super-Villains Racing Season. Ciò non garantisce lo sblocco immediato di tutti i contenuti, i quali saranno legati - da buon season pass - al completamento di tutta una serie di sfide giornaliere, pensate per funzionare sul lungo periodo. Dal punto di vista dei singoli oggetti, pare vi sia poco di cui lamentarsi: il pacchetto include infatti una serie di veicoli, arredi e oggetti per il profilo di Hot Wheels Unleashed, tutto rigorosamente a tema cattivi dell'universo DC Comics. Nello specifico, i sei nuovi veicoli sono dedicati rispettivamente a Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Harley Quinn e Deathstroke (quest'ultimo viene sbloccato immediatamente dopo l'acquisto di DC Super-Villains Racing Season).

Da subito era chiaro che Hot Wheels Unleashed avrebbe fatto ampio uso di contenuti aggiuntivi e DLC, a pagamento e non. DC Super-Villains Racing Season, però, rappresenta qualcosa di più corposo e duraturo per i giocatori e, naturalmente, tiene conto di tantissime operazioni analoghe già rivelatesi efficaci per molti altri giochi. A conti fatti si tratta di un evento stagionale, quindi dell'offerta di un season pass che nei prossimi mesi garantirà un'enorme quantità di premi a chi dedicherà il giusto tempo al titolo Milestone.

Le sfide: stimolo per tornare a giocare?

Notate qualche nuovo accessorio legato a Hot Wheels Unleashed: DC Super-Villains Racing Season?

Nell'ottica degli sviluppatori, la DC Super-Villains Racing Season dovrebbe rappresentare uno stimolo per tornare a giocare. La strategia può rivelarsi corretta e funzionale, a distanza di appena un paio di mesi dal lancio: sicuramente valeva la pena tentare. Dubitiamo, però, che possa garantire enormi accessi e introiti sul lungo periodo, dato che a conti fatti (ricompense a parte) il pacchetto propone al giocatore una serie di sfide abbastanza monotone.

Le prime che sono comparse, ad esempio, richiedevano semplicemente di giocare un determinato numero di partite in un altrettanto determinata modalità (la taverna), poi di completare una gara in qualsiasi tracciato, infine di derapare per 8.500 cm in una sola sessione. Dubitiamo fortemente che le proposte possano variare troppo fino al mese di febbraio 2022, quando la stagione in corso dovrebbe concludersi. Ogni missione, in base alla difficoltà, fornisce dai 50 ai 300 punti esperienza, con i quali il pass stagionale sale di livello. A volte si viene ricompensati anche con ingranaggi e monete, rispettivamente utili per potenziare le vetture già in nostro possesso e acquistarne di nuove tramite le scatole sorpresa.

Tutti gli oggetti sbloccati in Hot Wheels Unleashed: DC Super-Villains Racing Season possono essere subito usati nelle varie modalità di gioco

È anche possibile che in seguito Milestone riveda il sistema di progressione e le ricompense dei singoli livelli del pass: non sarebbe la prima volta che questo accade in titoli basati su un identico sistema. L'importante è evitare che gli abbonamenti forniscano vetture esageratamente migliori rispetto a quelle normalmente sbloccabili nella versione di gioco priva di contenuti aggiuntivi, ma per il momento non pare che questo stia accadendo; nelle partite online, si tratterebbe di un problema assai seccante.

È comunque piacevole vedere l'attenzione risposta dagli sviluppatori nel progetto post lancio di Hot Wheels Unleashed: oltre alla DC Super-Villains Racing Season, infatti, sono già disponibili per l'acquisto tanti DLC differenti (legati a vari franchise che hanno prestato i propri nomi e personaggi al mondo delle macchinine), alcuni dei quali anche in formato gratuito. Continuando così, i contenuti dovrebbero continuare a crescere fino a raddoppiarsi entro il prossimo settembre... sperando che alla qualità complessiva del titolo accada lo stesso.