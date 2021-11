PS Plus, 1 anno: offerta Amazon del Black Friday 2021, prezzo più basso di sempre

Oggi inizia il Black Friday 2021 e questo significa che vi sono molti sconti. Ora, vi segnaliamo un'offerta Amazon dedicata all'abbonamento PS Plus per console PlayStation, taglio da 1 Anno per account italiani. Lo sconto è di 20€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno per questo abbonamento è 59.99€. Quello odierno è il prezzo più basso mai proposto su Amazon da anni. Si tratta dell'occasione perfetta per rinnovare il vostro PS Plus, anche nel caso nel quale manchino vari mesi alla sua scadenza.

PS Plus permette di accedere a ogni mese a una lista selezionata di giochi "gratuiti" che saranno accessibili fintanto che siete abbonati. Inoltre, permette di accedere a uno spazio di archiviazione cloud per mettere al sicuro i propri dati di salvataggio. Include anche una serie di sconti aggiuntivi sugli acquisti del PS Plus, tramite offerte dedicate.

