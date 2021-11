Halo Infinite: clip in realtà aumentata proiettata durante una partita di football americano

Durante una partita di football americano, in Oregon, è stata proiettata una clip in realtà aumentata di Halo Infinite davvero impressionante per qualità e precisione. L'iniziativa è parte della campagna di lancio del gioco, che avverrà ufficialmente l'8 dicembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X e S.

Nella clip si vede una navetta da trasporto Pelican D77H-TCI, se non ci confondiamo, che vola sopra il campo di gioco, per poi fermarsi a centro campo. Invece di trasportare truppe o pericoli però, lascia cadere un proiettore che crea la scritta "Halo Infinite", quindi il logo della squadra locale. Quando la scritta scompare, il Pelican riprende il cielo volando via.

Naturalmente la clip è stata vista sugli schermi giganti anche allo stadio, ma la proiezione è avvenuta in tempo reale, quindi con il pubblico e le condizioni attuali, fatto che ha reso il tutto ancora più spettacolare.

Intanto che aspettiamo il lancio della campagna single player di Halo Infinite, leggiamo il provato del multiplayer.