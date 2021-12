Xbox Series X disponibile da GameStop oggi, 21 dicembre 2021

Xbox Series X risulta disponibile per l'acquisto presso GameStop. Oggi, martedì 21 dicembre 2021, potrete acquistare la console di nuova generazione di Microsoft al prezzo standard, con la promozione Xbox All Access o in bundle con un gioco o un accessorio a scelta ottenendo uno sconto del 10% su quest'ultimo. Come al solito le scorte sono limitate, quindi approfittatene finché siete in tempo.

Potrete acquistare Xbox Series X sul portare web di GameStop a questo indirizzo al prezzo di 499,98 euro.

Inoltre, potrete acquistare la console anche sfruttando l'iniziativa Xbox All Access, grazie alla quale potrete ottenere la console di Microsoft e 24 mesi di Xbox Game Pass pagando il tutto in 24 rate da 32,99 euro al mese (TAEG 0%).

Xbox Series X

Infine, segnaliamo l'offerta di GameStop, valida sia online che in negozio, che permette di acquistare la console e un gioco o un accessorio con un sconto del 10% su quest'ultimo. I prodotti validi per la promozione sono i seguenti:

Marvel's Avengers

Battlefield 2042

Play & Charge-Kit Raptor RG

F1 2021

Marvel's Guardians of the Galaxy

Resident Evil Village

Atrix Gaming Pack per Xbox

FIFA 22

Forza Horizon 5

Halo Infinite

Xbox Stereo Headset

Segnaliamo inoltre che Xbox Series X sarà disponibile questo pomeriggio anche sullo store di Microsoft.

Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi, martedì 21 dicembre.