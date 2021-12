GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 21 dicembre 2021, Deathloop e Resident Evil Village

Sono disponibili le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di martedì 21 dicembre 2021. Tra gli sconti di oggi troviamo, tra gli altri, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy e Resident Evil Village.

Troverete tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Di seguito l'elenco completo delle promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop di martedì 21 dicembre 2021:

Marvel's Guardians of the Galaxy per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a 39,98 euro

Marvel's Guardians of the Galaxy per PC a 29,98 euro

Resident Evil Village Standard e Lenticular Edition per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a 34,98 euro

Sonic Colours: Ultimate per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One a 24,98 euro Deathloop per PS5 a 34,98 euro

Deathloop per PC a 24,98 euro

Hitman 3 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a 34,98 euro

Hitman 3 per PC a 24,98 euro

Headset Atrix - Lite Series (multipiattaforma) a 19,98 euro

Tra le novità del Calendario dell'Avvento di GameStop, non legata esclusivamente alla giornata odierna, viene segnalata la disponibilità di Xbox Series X al prezzo standard di 499,98 o acquistabile con l'iniziativa Xbox All Access, ovvero la formula di acquisto rateizzata in 24 rate da 32,99 che include anche 24 mesi di Xbox Game Pass.

Che ne pensate delle offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi, martedì 21 dicembre 2021? C'è qualche promozione che vi interessa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.