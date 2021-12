Twitch banna il canale Amazon Prime Video ufficiale per un capezzolo in video

Twitch ha dimostrato ancora una volta di applicare il proprio regolamento alla lettera, anche risultando in una situazione veramente paradossale come il ban del canale Amazon Prime Video ufficiale spagnolo per non aver rispettato le regole, mostrando un capezzolo in video.

La cosa più bizzarra di tutta la situazione è che sia Twitch che Prime Video fanno parte della stessa Amazon, dunque la compagnia ha effettivamente effettuato un'infrazione alle proprie regole imposte e si è di fatto auto-censurata, in una notevole dimostrazione di zelo, se non altro. Protagonista di tutta la questione è stata Henar Alvarez, conduttrice dello show "Esto es un late" per Amazon Prime Video su Twitch.

Si è trattato di una vera e propria provocazione, anche se abbastanza innocente: verso la fine della puntata, la Alvarez ha deciso: "andiamo per il ban", ha riferito, cominciando a spogliarsi ma ovviamente in atteggiamento scherzoso, nel mentre però alzando la maglietta più del dovuto.

Henan Alvarez nella scena incriminata

Nel movimento, decisamente più ironico che sensuale, è spuntato un capezzolo, cosa che ha fatto scattare la procedura di ban da parte di Twitch.

Trattandosi del primo provvedimento, il canale spagnolo di Amazon Prime Video è stato bandito dalla piattaforma Twitch solo per 24 ore, tornando poi regolarmente online e con tanto di scuse ufficiali (ma sempre molto ironiche) da parte della conduttrice, che ha assicurato che d'ora in poi indosserà sempre il reggiseno sotto la maglia per condurre lo show, dicendo comunque di essere molto dispiaciuta dell'accaduto.

Twitch vieta infatti a coloro che "si presentano come individui di genere femminile" di mostrare capezzoli o anche la parte inferiore del seno. La regola è anche comprensibile, ma si presta ad interpretazioni e situazioni bizzarre, considerando che, nel frattempo, proliferano fenomeni come hot tub e simili (o la nuova invenzione del meta Twister da parte della mitologica Amouranth) che mostrano anche molto di più con la compiacenza della piattaforma.