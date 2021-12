Diablo 4: nuovi filmati e dettagli su sviluppo, oggetti ed endgame

Con un lungo post sul sito ufficiale di Blizzard, il team di Diablo 4 ha parlato dei progressi nello sviluppo dell'atteso action GDR e svelato alcuni dettagli su endgame e oggetti leggendari. Per l'occasione sono stati pubblicati nuovi filmati tratti dalla versione pre-alpha, raccolti nel video qui sopra.

In Diablo 4 vedremo il ritorno degli affissi che aumentano i livelli delle abilità. i I personaggi accrescono il proprio potere assegnando punti abilità e usando oggetti e trovare oggetti che le aumentino ulteriormente velocizza questo processo. Inoltre, quando il giocatore equipaggia un oggetto con uno di questi affissi riguardante un'abilità che ancora non possiede, avrà accesso a tale abilità

Gli sviluppatori di Blizzard affermano di aver ascoltato i feedback dei giocatori per quanto riguarda gli oggetti leggendari e aver apportato delle modifiche di conseguenza. Questi elementi avranno ancora un ruolo di primo piano per l'ottimizzazione delle build dei personaggi, tuttavia in Diablo 4 i loro poteri appariranno in diverse tipologie di oggetti. Ad esempio, Arti Marziali (che potenzia l'abilità del calcio del Barbaro) si può trovare nelle protezioni per torso, negli elmi e negli anelli e quindi non sarà necessario andare per forza a caccia di un oggetto specifico per ottenerlo.

Non solo, i poteri degli oggetti si possono trasferire da un oggetto all'altro, grazie all'Occultista. Si tratta di un NPC che può estrarre un potere leggendario da un oggetto (tuttavia distruggendolo) che poi può impiantare in un altro, sovrascrivendo quello già presente. Il potere estratto viene inglobato in un essenza, che volendo potete anche conservare in attesa di trovare un oggetto ideale. Questo processo tuttavia non è valido per gli oggetti unici, dato che, per l'appunto, ne esiste solo un esemplare.

Sempre rimanendo in tema di build ed endgame, una volta che i giocatori avranno raggiunto il livello 50 sbloccheranno il Tabellone dell'Eccellenza, ovvero, come suggerisce il nome, un tabellone da cui è possibile sbloccare una serie di benefici per potenziare il proprio personaggio attivando i vari tasselli, ne vedrete un esempio nell'immagine qui sotto. Si parte dal centro del tabellone, man mano muovendosi verso i confini esterni, con la possibilità di raggiungere dei tasselli di collegamento, grazie ai quali si può collegare un nuovo Tabellone dell'Eccellenza. Si tratta di un sistema, sulla carta, piuttosto intuitivo e flessibile, ma al tempo stesso anche molto profondo visto che le possibili configurazioni per il personaggio sono praticamente illimitate.

Diablo 4, un esempio di Tabellone dell'Eccellenza

Nel filmato all'inizio della notizia potrete ammirare nuove sequenze tratte dalla versione pre-alpha di Diablo 4 in cui il team ci mostra i progressi nello sviluppo delle animazioni, luci ed effetti grafici vari. Il post pubblicato da Blizzard è davvero molto lungo ed esaustivo e include tanti retroscena e dettagli, potrete trovarlo a questo indirizzo.

Diablo 4 è in sviluppo per PC e piattaforme PlayStation e Xbox. Al momento il gioco non ha una finestra di lancio, ma stando a quanto dichiarato da Blizzard potrebbe non arrivare prima del 2023.