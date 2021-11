Twitch: Amouranth crea un nuovo meta a base di Twister ed è già un successo

In barba ai detrattori, Kaitlyn "Amouranth" Siragusa ha dimostrato ancora una volta perché è una delle streamer di maggior successo su Twitch inventando un nuovo "meta", caratterizzato da un mix di Twister e pantaloni da yoga, che sta già diventando popolare sulla nota piattaforma di streaming.

In cosa consiste questo nuovo format lanciato da Amouranth? Semplicemente giocare a Twister in diretta. Per intenderci, quello in cui bisogna appoggiare mani e piedi su dei cerchi colorati, scelti a caso con un tabellone. Il tutto indossando pantaloni o pantaloncini da Yoga attillati, che è ovviamente quel "plus" che un determinato tipo di utenza apprezza nelle dirette della streamer.

Come riporta Dexerto si tratta dunque di un nuovo format in cui la streamer sfiora i limiti dei termini di servizio di Twitch, senza però infrangerli, e che sta già ottenendo grande successo. Spesso questi "meta" partono bene, ma talvolta la streamer non riesce proprio a regolarsi, come quando a giugno è stata bannata per delle dirette ASMR un po' troppo allusive.

A quanto pare, Twister non è l'unica novità nel repertorio di Amouranth. Recentemente la streamer si è cimentata anche nel classico Jenga durante una le sue live hot tub. A quanto pare, quindi non basta solo un bel corpo per guadagnare 1,3 milioni di dollari al mese su Twitch ma anche tanta creatività.