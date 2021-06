Twitch: ban a Amouranth, Indiefoxx e non solo, gli stream ASMR nel mirino della piattaforma

Twitch ha bannato Amouranth, Indiefoxx, ExoHydraX e altri streamer legati al nuovo fenomeno dell'ASMR. Al momento, Twitch non ha confermato la ragione dietro ai nuovi ban, ma considerando gli obbiettivi e il fatto che, secondo quanto segnalato, tutti i ban sono arrivati in un colpo solo, pare chiaro che si tratti di un "attacco" al nuovo "ASRM Meta", noto anche come "ASMR TikTok Leggings Yoga Meta".

L'ASRM, ricordiamo, indica l'Autonomous sensory median response (risposta autonoma del mediano sensoriale) ed è una pratica legata all'uso di un microfono con lo scopo di generare suoni che, all'ascolto, causino una sensazione piacevole all'ascoltatore a livello fisico. Ora, su Twitch, l'ASMR ha scalato la classifica dei contenuti più seguiti con oltre 2 milioni di ore negli ultimi sette giorni, superando anche le vasche indromassaggio che sono scese a 1.8 milioni di ore. Il motivo è legato al fatto che varie streamer hot tub hanno iniziato a proporre questo nuovo contenuto.

Gli stream ASRM, però, sembrano non essere graditi da Twitch che ha messo un freno tramite una serie di ban. Considerando che nel caso degli idromassaggi la piattaforma ha avuto bisogno di tempo prima di formulare una risposta formale e ufficiale, crediamo che per qualche tempo Twitch non condividerà informazioni precise riguardo a questo nuovo trend.

