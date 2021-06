Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di alco.loli non ha paura di nulla

Giugno 2021 si è aperto con alcuni grandi giochi, come ad esempio Final Fantasy 7 Remake Intergrade. La nuova avventura per PS5 ci permette di beneficiare di una migliore grafica e di un frame rate più elevato. Il successo del gioco non si ferma, quindi, e nel mondo gli appassionati continuano a condividere il proprio apprezzamento per la saga di Square Enix. Lo dimostra anche alco.loli, che ci propone la sua versione del cosplay di Tifa.

alco.loli ci propone una versione della protagonista di Final Fantasy 7 Remake più esplicita del gioco, come potete vedere. La cosplayer spiega però che questa scelta non è stata semplice, in quanto non si sente sicura di sé nel realizzare un cosplay di Tifa. alco.loli ha però deciso di andare oltre le incertezze e ha realizzato questi scatti. Tifa è un personaggio innegabilmente attraente, ma non dobbiamo dimenticarci che è anche una grande guerriera, desiderosa di fare del bene, senza però mettere a rischio altre persone come dimostra il gioco.

