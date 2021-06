Samsung Girl: il cosplay di Samantha di jasikyu è una copia perfetta

Come molti sapranno, è da non molto divenuta estremamente famosa su internet la "Samsung Girl", nota come Samantha, un'assistente virtuale non ufficiale di Samsung Galaxy. Il mondo del cosplay non ha certamente perso tempo e ha deciso di ricreare il personaggio. Un esempio è quanto realizzato da jasikyu: ecco il suo cosplay di Samantha.

"Samsung Girl" è stata prodotta da Lightfarm Studios, un'azienda famosa per la creazione di immagini CGI realistiche, video, filtri AR e applicazioni VR. Samantha è però riuscita a divenire virale, al punto da divenire soggetto dei cosplay di molti content creator di tutto il mondo. Per il momento Samsung non ha commentato questo design, ma ciò non impedisce a persone come jasikyu di creare un cosplay di Samsung Girl.

Rimanendo in tema cosplay, non possiamo non consigliarvi anche il cosplay di Sypha di jannetincosplay: è degno della serie. Anche il cosplay di Zelda di Grusha è regale e incantevole. Invece, il cosplay di Tifa di missbricosplay è seducente Anche il cosplay di Ciri di sayathefox è estremamente fedele.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay della Samsung Girl di jasikyu? Quanto realizzato dalla cosplayer vi ha convinto oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?