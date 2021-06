Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: video gameplay della demo PS5 rilasciato da Sony

Durante l'evento dell'E3 2021 di Square Enix, la compagnia giapponese e Team Ninja hanno svelato al mondo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, nuovo gioco di ruolo d'azione d'ispirazione souls-like. Il primo impatto non è stato positivo e non ha aiutato il fatto che la demo PS5, rilasciata subito dopo l'evento, non funzionava. Come vi abbiamo riportato, però, ora è disponibile. Per chi non potesse provarla, inoltre, è disponibile un video gameplay.

Il video gameplay è stato condiviso da PlayStation Japan ed è quindi in lingua giapponese (la demo propone testi in italiano e doppiaggio inglese/giapponese). Pur non potendo leggere i testi, il filmato ci permette di vedere le componenti base del sistema di combattimento di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

I protagonisti di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, come abbiamo detto, è un gioco di ruolo d'azione. Il personaggio da noi controllato può imbracciare un'arma e indossare vari equipaggiamenti che ne determinano le statistiche. L'arma dispone di un attacco normale, che può essere usato in combo, così come di un'abilità speciale che dipende dal tipo di arma e dal momento nel quale viene usata (come primo colpo o all'interno di una combo).

I nemici di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin dispongono di una barra della salute e di una seconda barra che, se azzerata, permette l'attivazione di una mossa che non solo elimina la creatura, ma permette di ottenere Punti Magia e di superare la soglia massima di PM, utile per attivare le mosse di attacco speciali. Usando una parata speciale è possibile contrattaccare i colpi nemici e, nel caso di attacchi contrassegnati con una scritta viola, assorbire la mossa nemica e utilizzarla contro di esso (non si spendono PM, ma ogni mossa rubata ha un numero di utilizzi limitato).

Il video gameplay di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin si conclude con una bossfight contro Garland/Chaos, già visto all'interno del trailer di presentazione. Se volete farvi un'idea aggiuntiva del gioco, Nomura ha svelato le idee base del gioco di Team Ninja.