Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: peso della Stagione 4 su PC, Xbox e PlayStation

Activision ha svelato il peso del file di aggiornamento di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War per tutte le versioni disponibili: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Partiamo con il peso dell'aggiornamento della Stagione 4 di Call of Duty Black Ops Cold War:



PlayStation 5 - 30 GB

PlayStation 4 - 15.5 GB

Xbox Series X|S - 31.0 GB

Xbox One - 17.7 GB

PC - 21.6 GB (Senza HD Pack) / 30.7 GB (Con HD Pack)

Ora, vediamo invece i dettagli sul peso dell'aggiornamento della Stagione 4 di Call of Duty Warzone, il gioco battle royale:



PlayStation 5 - 11 GB

PlayStation 4 - 11 GB

Xbox Series X|S - 11.2 GB

Xbox One - 11.2 GB

PC - 12.3 GB (Senza HD Pack) / 13.5 GB (Con HD Pack)

Come sempre, i giocatori PC devono ricordarsi che è necessario avere più spazio effettivamente disponibile rispetto a quello indicato, a causa del processo di copia. Ricordiamo che la campagna di Call of Duty Black Ops Cold War può essere deselezionata per liberare un po' di spazio, così come alcuni pacchetti di dati di Call of Duty Warzone che non usate più.

Potete inoltre vedere il trailer della Stagione 4 di Call of Duty qui. Diteci, avete abbastanza spazio sulla vostra piattaforma di riferimento?