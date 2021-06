Breath of the Wild: il cosplay di Zelda di Grusha è regale e incantevole

Manca sempre meno all'evento dell'E3 2021 di Nintendo. La casa di Kyoto ha certamente molto da mostrarci e i fan sperano che nel mezzo vi sia un annuncio legato al seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nell'attesa, perlomeno, possiamo goderci un nuovo cosplay realizzato da Grusha, che ci mostra la sua versione di Zelda con costume regale.

Grusha ci propone infatti la principessa Zelda di Breath of the Wild con il suo costume più elaborato, così come la possiamo vedere in alcune sequenze di gioco. Il risultato è veramente incantevole, anche grazie all'ambiente, un campo verdeggiante punteggiato di fiori gialli, con il cielo che si perde verso l'infinito: impossibile non pensare subito a varie ambientazioni del gioco di Nintendo, che non manca certo di praterie.

Grusha non è nuova al mondo del cosplay e precisamente ai cosplay di Zelda. Abbiamo ad esempio visto il cosplay di Zelda di Grusha che si rilassa nella sauna. Ma anche questo cosplay di Zelda firmato Grusha: è celestiale. Come non citare poi questa versione di Zelda, nel cosplay di Grusha, che non ha paura di mostrarsi in versione Gerudo.

Cosa ne pensate del cosplay di Zelda realizzato da Grusha? La principessa di Breath of the Wild è stata ben ricreata, oppure ritenete di aver visto cosplay di qualità superiore?