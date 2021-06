Riders Republic: 50 giocatori solo su PS5 e Xbox Series X|S, su old-gen saranno di meno

Durante lo show dell'Ubisoft Forward dell'E3 2021, andato in onda nella serata di sabato 12 giugno 2021, abbiamo avuto modo di vedere in azione Riders Republic, un gioco dedicato agli sport estremi. Abbiamo scoperto, tra le varie, che il gioco supporterà 50 giocatori in tempo reale, ma Ubisoft ha precisato tramite il sito ufficiale che questo è vero solo su PS5 e Xbox Series X|S.

Su old-gen, ovvero PlayStation 4 e Xbox One, Riders Republic supporterà solo una ventina di giocatori (il sito ufficiale segnala "20+", in modo generico), probabilmente anche in base allo sport e all'area di gioco.

Riders Republic

Il sito ufficiale di Ubisoft segnala anche che Riders Republic andrà a 4K (1620p con upscaling a 2160p) HDR e 60 FPS. Supporterà anche il cross-play e la cross-progression tra tutte le piattaforme (PC, Xbox, PlayStation, Stadia). L'upgrade da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X|S, inoltre, è confermato gratuito.

Riders Republic sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2021. Potete vedere il nuovo trailer dall'E3 2021 qui.

Inoltre, potete leggere la nostra anteprima di Riders Republic, nella quale vi spieghiamo che "è sembrato un titolo pieno di carattere e basato su un concept interessante. Per quanto abbiamo visto l'applicazione dell'idea all'interno di un modo vario e ricco di sfide ci è sembrata abbastanza stratificata da offrire a tante tipologie di giocatori differenti qualcosa in grado di soddisfare le loro esigenze."