Final Fantasy Origin: registrazione del sito ufficiale scoperta, reveal all'E3 2021?

Questa sera andrà in onda lo show dell'E3 2021 di Square Enix. La compagnia giapponese ha svelato in anticipo alcuni dei giochi che saranno per certo mostrati all'evento, ma i fan si aspettano qualche "sorpresa". Una di queste potrebbe essere Final Fantasy Origin, il chiacchierato (e per ora non confermato) gioco di ruolo d'azione in stile souls-like che si dice sia in sviluppo presso Team Ninja. Ora, abbiamo una prova in più per la sua esistenza: è stata scoperta la registrazione del sito ufficiale.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, il dominio finalfantasyorigin.com è stato registrato a fine maggio 2021. In questo momento non è però possibile accedervi, quindi non abbiamo accesso ad alcun tipo di informazione a riguardo. Final Fantasy Origin, secondo le fonti, dovrebbe essere un'esclusiva PS5 (probabilmente temporale), quindi è possibile che la compagnia giapponese abbia deciso di mettere in mostra il gioco in una futura conferenza di Sony PlayStation.

Per il momento si tratta di leak e rumor. Nulla di quanto svelato e scoperto fino a questo momento può essere considerato ufficiale, anche se oramai la maggior parte dei giocatori danno per scontato che lo sia. Final Fantasy Origin è stato chiacchierato anche da fonti molto note e credibili, infatti. In ogni caso, dovremo attendere la conferenza dell'E3 2021 di Square Enix per avere conferme definitive.

