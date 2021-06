Mario + Rabbids Kingdom Battle su Nintendo Switch è stato giocato da oltre 7.5 milioni di utenti

Durante l'Ubisoft Forward dell'E3 2021 abbiamo avuto modo di vedere in azione Mario + Rabbids Sparks of Hope, che era in realtà stato svelato in anticipo dal sito di Nintendo. Si tratta del seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, un apprezzato gioco tattico a turni esclusivo per Nintendo Switch. Qual è l'esatto livello di successo? Secondo un comunicato di Ubisoft, Kingdom Battle è stato giocato da oltre 7.5 milioni di utenti.

L'informazione è stata condivisa dalla giornalista francese Chloé Woitier su Twitter, come potete vedere qui sotto. Ovviamente, "giocato da 7.5 milioni di utenti" non indica il numero di vendite effettive, ma ci permette di capire in termini generali che Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato enormemente apprezzato dalla community di Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà nel 2022 e introdurrà nuovi elementi d'azione all'interno della struttura tattica originale. Potete leggere l'anteprima di Mario + Rabbids: Sparks of Hope nella quale vi spieghiamo che: "Abbiamo ovviamente aspettative molto elevate per Mario + Rabbids: Sparks of Hope."

"Il talento di Ubisoft Milan è già stato ampiamente dimostrato dal primo capitolo, e un seguito più ambizioso - con un'ambientazione capace di offrire più libertà d'azione ai designer del team italiano - non può che farci ben sperare considerando le solide basi su cui il progetto poggia."

"Ci sono ancora molti dettagli da scoprire però, e trovare la quadra perfetta in uno strategico a turni non è mai facile, anche per un team che è già stato in grado di fare centro. Non resta che aspettare e avere fiducia."