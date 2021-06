Dead Island 2: trailer con periodo di uscita appare online prima dell'E3 2021?

L'E3 2021 è l'occasione perfetta per scoprire nuovi giochi, ma anche per rivedere vecchi titoli che sono attesi da tempo. Un esempio perfetto è Dead Island 2, annunciato per la prima volta nel 2014 e poi sparito dai radar. Ora, è apparso in rete un nuovo trailer che ne segnala il periodo di uscita: potete vedere il video trailer qui sopra.

Secondo quanto indicato, Dead Island 2 dovrebbe essere rilasciato nel 2021, arrivando anche su PS5 e Xbox Series X|S. Sottolineiamo che il canale YouTube che ha condiviso il filmato non è il canale ufficiale dell'E3 2021. Il filmato è apparso sul canale ed è poi stato messo fuori elenco, ma è ancora visibile disponendo del link.

Dead Island 2 si fa attendere dal 2014

Questo trailer di Dead Island 2 ci mostra solo una sequenza cinematica, che presenta l'atmosfera di gioco ma non include alcuna sezione di gameplay, che è ovviamente la parte più interessante per la maggior parte dei giocatori. Come sempre, non sappiamo se quanto indicato dal canale sia un vero filmato del gioco o se sia un falso: come segnalato da alcuni utenti, in passato questo canale YouTube ha condiviso filmati chiaramente falsi, nel mezzo di veri filmati, quindi per il momento è meglio prendere il video con le pinze e prepararsi alla smentita.

In attesa di nuove informazioni su Dead Island 2, vi ricordiamo che ieri sera abbiamo avuto modo di vedere le conferenze di Ubisoft e Devolver Digital.