Final Fantasy Origin: perché avrebbe senso un soulslike come Dark Souls in chiave FF

Ah, maggio! Il mese più succoso per quanto riguarda gli annunci videoludici, poiché precede il tradizionale E3 di giugno... anche se quest'ultimo comincia a perdere significato visto che scopriamo quasi tutto nelle settimane antecedenti, grazie alla straordinaria magia del leak. Se questo è un bene o un male solo Dio lo sa, fatto sta che quest'anno l'E3 2021 non sarà in presenza a causa dell'emergenza sanitaria, e così i contenuti digitali sono trapelati non solo anzitempo, ma anche in dosi massicce. Si parla addirittura di un'intera conferenza sfuggita al controllo dei diretti interessati, il leak più clamoroso della storia, lo hanno definito. Tra le informazioni rubate ci sarebbe anche una nuova produzione Square Enix intitolata Final Fantasy Origin e scopriamo qui perché avrebbe senso un soulslike di Final Fantasy.

Chi, come, cosa e perché? NiOh 2: sviluppato da Team Ninja, ma lo staff di Final Fantasy Origin sarebbe quello di Dissidia NT. Ricapitoliamo brevemente quello che sappiamo: il nuovo gioco Square Enix si intitolerebbe Final Fantasy Origin, sarebbe un'esclusiva temporale - ma piuttosto lunga - per PlayStation 5, e a svilupparlo dovrebbe essere Team Ninja, per la precisione lo stesso staff che ha lavorato a Dissidia Final Fantasy NT. Sul gameplay e sulla storia non sappiamo praticamente niente, tranne che non dovrebbe essere un JRPG tradizionale ma un gioco d'azione e avventura più simile a Dark Souls, estremamente violento per i canoni di Final Fantasy ma più accessibile rispetto al famosissimo brand targato From Software. I leak parlano di una difficoltà più vicina a Star Wars Jedi: Fallen Order che a NiOh 2, tirando in ballo un altro action game in terza persona sviluppato proprio da Team Ninja. Per quanto riguarda la narrativa che ispira il gioco, sembrerebbe che Final Fantasy Origin sia ambientato nel mondo del primissimo Final Fantasy, ma non è chiaro se si tratti di un remake in chiave Dark Souls o di una storia che si svolge prima, dopo o contemporaneamente alle vicende narrate nel 1987. Il character design sarebbe stato affidato a Tetsuya Nomura, che ha uno stile completamente diverso da Yoshitaka Amano, l'iconico artista che ha lavorato al primo Final Fantasy e non solo. Dopodiché non sappiamo altro e quello che avete appena letto, ve lo ricordiamo, va preso con le pinze: sono leak, le notizie trapelate potrebbero essere completamente false o esserlo solo in parte. O Square Enix potrebbe decidere di aggiustare il tiro e correre ai ripari, cambiando i suoi piani prima del grande annuncio. Qualcosa, però, bolle sicuramente in pentola, e noi siamo qui per fare qualche ipotesi e ragionare su queste scioccanti informazioni.

Il gameplay di Dark Souls? Dark Souls Remastered: immaginatelo in chiave Final Fantasy... o viceversa. Cominciamo con la questione più scottante: ha senso un Final Fantasy in chiave Dark Souls? Risposta è, a nostro avviso, perché no? In fondo non è mica la prima volta che il brand Square Enix abbandona il sentiero dei JRPG per diventare qualcos'altro. Final Fantasy Tactics e sequel, Final Fantasy XII: Revenant Wings, il succitato Dissidia e similari, Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus e così via. Potremmo fare altri esempi, ma crediamo di aver reso l'idea. C'è un fattore che molti scordano o non sanno, e cioè la filosofia dietro Final Fantasy, come brand, fin dall'alba dei tempi: in qualche modo, ogni nuovo Final Fantasy deve innovare sé stesso. Che sia un cambiamento radicale in termini di gameplay, tecnici, artistici o narrativi, non importa. I Final Fantasy non devono essere fatti con lo stampino: è la regola non scritta che stabilì Hironobu Sakaguchi, l'imperativo che spiega le trasformazioni che la serie madre ha attraversato negli anni e che non sempre i fan hanno digerito. Detto ciò, Square Enix non è neppure la prima volta che prova la strada tortuosa del soulslike per come li intendiamo noi oggi, e cominciò quando i soulslike neppure esistevano. Vagrant Story vi dice nulla? Il titolo diretto da Yasumi Matsuno nel 2000 si potrebbe considerare un precursore dei soulslike se prendiamo in considerazione diversi aspetti: il protagonista solitario, le atmosfere, l'estrema complessità del gameplay e la curva della difficoltà apparentemente proibitiva che obbliga ad assimilare perfettamente le meccaniche di gioco per essere superata. Dunque un Final Fantasy à la Dark Souls può e avrebbe totalmente senso, specialmente se consideriamo la popolarità che il genere ha raggiunto in questi anni e le derive interpretate dai diversi sviluppatori, come per esempio lo stesso Team Ninja: NiOh 2 altro non è che un ibrido tra un soulslike e un action RPG loot-based in stile Diablo. Quindi, se consideriamo un potenziale Dark Souls, con un sistema di loot à la NiOh e una difficoltà più accessibile per abbracciare un pubblico più ampio, potremmo dire il nuovo spin-off è servito.