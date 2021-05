Score! Hero 2, la recensione del calcio in punta di dita

La serie Score ha trovato il modo di proporre il calcio su dispositivi mobile con un approccio diverso da quanto visto in precedenza e progettato appositamente per questo tipo di fruizione e la recensione di Score! Hero 2 mostra come tutte queste caratteristiche basilari siano rimaste perfettamente intatte anche nel nuovo capitolo. Fin troppo, considerando che di novità vere e proprie ce ne sono veramente poche in questo secondo capitolo, al di là di una netta evoluzione tecnica e qualche aggiunta contenutistica. Come nel primo capitolo, anche in questo caso si tratta essenzialmente di disegnare delle traiettorie con il dito sul touch screen per portare a termine azioni o eseguire calci piazzati, per poi vedere svolgersi la situazione sul campo da gioco in base alla precisione con cui abbiamo costruito il percorso del pallone. È una soluzione affascinante perché da una parte dona notevole eleganza all'uso del display tattile, normalmente considerato soprattutto una palla al piede in giochi sportivi di questo tipo, mentre dall'altra presenta un gameplay veramente diverso dal solito e costruito specificamente per i dispositivi mobile.

Score! Hero 2 presenta la progressione di un calciatore dalle giovanili al calcio professionistico

Il problema principale è che, di fatto, non presenta praticamente nulla di nuovo rispetto al capitolo precedente, e a dirla tutta poche nuove anche rispetto al vecchio Score! Classic Goals, uscito ormai una decina di anni fa, ma avendo ormai stabilito il suo retaggio in ambito mobile, è anche giusto che prosegua su quella strada. Di fatto, le novità principali riguardano un nuovo aspetto in termini di grafica, particolarmente ben fatta a questo giro e al passo coi tempi, e una nuova struttura che comprende anche elementi che potremmo definire "narrativi", visto che segue l'evoluzione di un calciatore dalle prime esperienze professionistiche fino ai successi internazionali. Il tutto sfruttando alcune licenze del calcio europeo e incentrando l'azione sempre sul principio delle "pennellate" con cui imbastire le azioni sul campo, in una dinamica free-to-play che prevede una certa quantità di tentativi per andare a segno prima di imporre le classiche pause forzate date dall'esaurirsi dell'energia tra una partita e l'altra.